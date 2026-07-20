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FilmLight Colour Awards 2026: Neue Kategorie rückt Dokumentarfilm in den Fokus

Bis zum 31. Juli sind Bewerbungen für die sechste Ausgabe der FilmLight Colour Awards möglich – mit erweiterter Spotlight-Kategorie für Independent- und Dokumentarfilmproduktionen.
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Die Gewinner und die Nominierten des letzten Preises.

Die FilmLight Colour Awards gehen in ihre sechste Runde. In Kooperation mit dem Festival ToruńCamerimage ruft der Wettbewerb Colourists weltweit dazu auf, ihre Arbeiten einzureichen – unabhängig von der verwendeten Grading-Plattform. Einsendeschluss ist der 31. Juli 2026.

Die größte Neuerung betrifft die bisherige Spotlight-Kategorie: Sie firmiert künftig als »Spotlight & Documentary« und öffnet sich damit gezielt für NonFiction-Produktionen. Damit will der Wettbewerb die Farbgestaltung sowohl in LowBudget-Spielfilmen als auch in Dokumentationen stärker würdigen. Voraussetzung für eine Teilnahme in dieser Kategorie: ein Gesamtbudget unter drei Millionen US-Dollar sowie eine Mindestlaufzeit von 70 Minuten bei Spielfilmen beziehungsweise 50 Minuten bei Dokumentationen.

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Mate Ternyik mit Bradford Young.

Insgesamt vergibt die Jury 2026 Preise in fünf Kategorien:
  • Theatrical Feature
  • TV Series / Episodic
  • Commercial
  • Spotlight & Documentary
  • Emerging Talent – für Musikvideo oder Werbeproduktionen von Colourists zwischen 18 und 30 Jahren mit maximal fünf Jahren Berufserfahrung

Prominenten Rückhalt erhält der Wettbewerb von Regisseur Park Chan-wook, der 2025 als Jury Guest of Honour fungierte.

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Preisträgerinnen und Preisträger auf der Bühne in Toruń.

Er betonte die wachsende Bedeutung des Colour Grading im Filmemachen und begrüßte, dass mit den Awards endlich eine Auszeichnung existiere, die dieser Rolle gerecht werde.

Eine international besetzte Jury aus Kameraleuten, Colourists und weiteren Branchenexperten bewertet die Einreichungen unabhängig voneinander. Die Preisverleihung findet im November im Rahmen des ToruńCamerimage Festivals statt.

Color GradingFilmlightFilmLight Colour Awards
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