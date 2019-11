Leonine übernimmt W&B TV

Mit dieser Übernahme ist auch die Geschäftsführung von Leonine komplett: Quirin Berg und Max Wiedemann gehören nun dazu.

Leonine hat zum 13.11.2019 die W&B TV von der Endemol Shine Group übernommen. Sie wird Teil des Geschäftsbereichs Leonine Production, zu der seit April 2019 bereits die Wiedemann & Berg Film gehört.

Quirin Berg und Max Wiedemann bleiben Geschäftsführer beider Unternehmen und werden zudem zum 1. Januar 2020 in die Geschäftsführung von Leonine eintreten. Quirin Berg wird dort Chief Creative und Chief Production Officer, Max Wiedemann Chief Production und Business Development Officer.

Quirin Berg und Max Wiedemann waren insgesamt schon in rund 120 Produktionen involviert, darunter »Das Leben der Anderen«, »Männerherzen«, „Who am I“, »Vaterfreuden« und »Willkommen bei den Hartmanns«. Wiedemann & Berg Film produziert aktuell Simon Verhoevens neuen Kinofilm »Nightlife« mit Elyas M’Barek in der Hauptrolle.

Im TV-Bereich realisiert W&B TV eine große Bandbreite an Projekten, darunter die gefeierte Serie »4 Blocks«.

Mit »Dark« wurde das erste deutsche Netflix-Original und mit »Der Pass« eines der ersten Originals für Sky produziert. Aktuell wird mit »Tribes of Europa« ein weiteres großes Netflix-Original hergestellt.

Quirin Berg wird damit die kreative Ausrichtung der Gruppe verantworten. Gemeinsam mit Max Wiedemann wird er die gesamte Fiction-Produktion von Leonine in den Bereichen Kino, TV und Koproduktion leiten. Max Wiedemann wird zudem die Entwicklung neuer Geschäftsbereiche und deren Integration verantworten.

Berg und Wiedemann haben ihre Anteile an W&B TV und an der Wiedemann & Berg Film vollständig veräußert, werden aber gleichzeitig Gesellschafter von Leonine. Vorbehaltlich der Zustimmung zuständiger Aufsichtsbehörden und der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen wird die oben genannte Transaktion voraussichtlich Anfang 2020 abgeschlossen sein.

Fred Kogel wird zusätzlich zu seinen Aufgaben als CEO weiterhin den Bereich Non-Fiction/Entertainment Produktion verantworten. Er sagt: »Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, nach der bereits erfolgten Akquisition der Wiedemann & Berg Film mit W&B TV zwei der innovativsten und erfolgreichsten Produktionsunternehmen Deutschlands in unseren Produktionsbereich zu integrieren und die Holding Geschäftsführung mit Quirin und Max zu komplettieren. Wir haben seit Beginn der Planungen für Leonine gemeinsam die ambitionierte Vision eines qualitativ hochwertigen One Stop Shop für Content. Im Team mit KKR, Atwater Capital und unseren Geschäftsführungskollegen sind wir Co-Founder von Leonine, und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit!«

Quirin Berg und Max Wiedemann: »Wir sind seit 20 Jahren Produzenten und Unternehmer und haben schon lange den Traum von einem deutschen Studio, das Film, Verleih, Fernsehen, Lizenzgeschäft und Entertainment unter einem Dach vereint. Dieser Gedanke wird jetzt mit Leonine Realität. Fred ist ein herausragender CEO, und wir freuen uns sehr über die Qualität und Dimension der Partnerschaft mit ihm, Philipp Schaelli, KKR, einem fantastischen Team und vielen großartigen Kreativen. Die ständige Weiterentwicklung unserer Ideen und Möglichkeiten war für uns immer eine wesentliche Kraft, und wir sind glücklich, nun gerade diese spannende Ära gemeinsam gestalten zu können.«