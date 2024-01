Broadcast Solutions baut zweiten IP Übertragungswagen für SuperSport

Das neue Fahrzeug, IP2, ist ein etwas kleineres Schwestermodell des großen IP1, der Mitte 2023 ausgeliefert wurde.

Broadcast Solutions hat einen zweiten All-IP-Übertragungswagen für den südafrikanischen Broadcaster SuperSport gebaut. Das neue Fahrzeug, IP2, ist ein etwas kleineres Schwestermodell des großen IP1, der Mitte 2023 ausgeliefert wurde.

Die Spezifikationen des neuen Ü-Wagens sind weitgehend identisch mit denen des ersten. Dazu gehören umfassende Produktionstools, darunter ein Sony XVS 9000 4 M/E Mischer, ein Calrec Artemis Audiomixer mit 64 Fadern und EVS Replay Server. Zu den Kameras von Sony gehören die 3500 Ultra HD-, 5500 Super-Motion- und 4800 Ultra-Motion-Kameras. Der SMPTE ST 2110-Standard sorgt für Konnektivität, mit Imagine Communications SNPs für SDI/IP-Konvertierung sowie Videoverarbeitung und Multiviewing.

»IP1 – wir nennen ihn »The Queen« – wurde für die hochkarätigsten Veranstaltungen in unserem Sportkalender entwickelt«, so Prishen Govender, Senior Manager Technical Broadcasting – Outside Broadcast Services bei SuperSport.

»Wir haben schnell gemerkt, dass wir eine leicht verkleinerte Version brauchen. IP2 – »The Princess« – funktioniert auf die gleiche Weise, ist aber nur etwas kleiner.«

IP1, der ebenfalls von Broadcast Solutions gebaut wurde, war mit einem 16 m langen, 4,3 m hohen und 2,6 m breiten Trailer (im Fahrzustand) an der absoluten Größengrenze für südafrikanische Straßen. IP2 ist 4,5 m kürzer und kann daher an Orten eingesetzt werden, an denen die Nutzung von IP1 physisch nicht möglich wäre.

Die Sunshine Golf Tour, bei der ein größerer LKW zu groß wäre, um in die Golfanlagen zu gelangen, ist eine ideale Anwendung für den IP2.

SuperSport setzt standardmäßig auf das von Broadcast Solutions entwickelte Hi Human Interface System. Dabei handelt es sich um eine äußerst leistungsfähige Steuerungsebene, die eine automatische Erkennung und einfache Konfiguration aller Systeme sowie eine sehr intuitive Benutzerumgebung bietet. Es ermöglicht auch eine nahtlose Verbindung zwischen IP1 und IP2, so dass bei großen Produktionen beide Systeme wie ein einziges funktionieren können.

»Wir haben viel recherchiert und mit vielen Branchenexperten auf der ganzen Welt gesprochen, bevor wir Broadcast Solutions mit der Entwicklung von IP1 beauftragt haben«, so Govender von SuperSport. »Das Fahrzeug hat sich sofort positiv auf unsere Produktionsabläufe ausgewirkt, so dass wir die mutige Geschäftsentscheidung getroffen haben, sofort einen zweiten Truck zu bauen, und wieder einmal hat Broadcast Solutions unsere sehr spezifischen Anforderungen erfüllt. Wir können es kaum erwarten, IP2 nach Südafrika zu bringen und in Betrieb zu nehmen.«

Sascha Franke, Director of Project Delivery bei Broadcast Solutions, fügt hinzu:

»Der Folgeauftrag, der so schnell eingeht, ist ein großer Vertrauensbeweis für unsere Fähigkeiten im Systemdesign sowie für unseren Anspruch, absolut hohe Qualität zu liefern. Mit einer All-IP-Infrastruktur können wir den Platzverbrauch im Rack auf ein Minimum reduzieren und so viel Raum wie möglich für den Komfort der Teams schaffen. Selbst in dieser kleineren Einheit kann SuperSport problemlos ein großes Team unterbringen.

SuperSport IP2 wurde in der Hauptniederlassung von Broadcast Solutions in Bingen am Rhein gebaut.