ARD-SportHub geht in Köln an den Start

Die ARD bündelt die produktionstechnische Abwicklung von Sportgroßereignissen zentral beim WDR in Köln.

Wenn im Januar die deutsche Mannschaft bei der Handball-WM der Männer ins Turnier startet, wird für das Publikum wie gewohnt die Sportschau berichten. Hinter den Kulissen wird sich jedoch einiges ändern: Erstmalig wird der WDR die Übertragung im neu geschaffenen ARD-SportHub in Köln abwickeln. Hier werden zukünftig die größeren Sportereignisse der ARD standardisiert für alle Ausspielwege produziert – für das Radio, die Sportschau im Ersten, Sportschau.de, die ARD Mediathek, ARD Audiothek und die Social Media Kanäle der Sportschau.

Im ARD-SportHub stehen für die jeweiligen federführenden Sender Produktionsressourcen und -Infrastruktur für die Sportberichterstattung bereit. Der zentrale Knotenpunkt beim WDR unterstützt zudem mit Personal und Know-how. Zusätzlich kann die ARD den Produktionsaufwand am Ereignisort reduzieren und insgesamt erhebliche Kosten einsparen.

Katrin Vernau, WDR-Intendantin und ARD-Sportintendantin: »Mit dem SportHub treiben wir die enge Zusammenarbeit in der ARD weiter voran, um weitere Synergien zu schaffen. Wir bündeln damit Kompetenzen, vereinfachen Abläufe und ermöglichen Innovationen an einem Ort. Der WDR ist als Heimat der Sportschau bestens geeignet, um diese wichtige Aufgabe in der ARD zu übernehmen. So können wir unserem Publikum auch weiterhin eine hochwertige Sportberichterstattung auf allen Kanälen liefern.«

Mit dem zentralen SportHub ermöglicht die ARD langfristige Investitionen in die technische Infrastruktur in Köln, die allen Sendern zugutekommen. Zudem steigert die engere Zusammenarbeit mit den Gemeinschaftseinrichtungen sportschau.de und der Sportschau-Redaktion den Wissenstransfer untereinander. Neben der Handball-WM der Männer wird dieses Jahr unter anderem die Fußball-EM der Frauen in der Schweiz sowie die Leichtathletik-WM in Tokio im ARD-SportHub produziert.