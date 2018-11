Deutscher Kamerapreis: Walter Demonte neuer Geschäftsführer

Der Verein Deutscher Kamerapreis Köln e.V. hat einen neuen Geschäftsführer. Seit dem 1. September 2018 lenkt Walter Demonte, Leiter der Abteilung Kamera und Ton beim WDR, die Geschicke des Vereins.

Der Deutsche Kamerapreis zählt zu den wichtigen Auszeichnungen der Branche im deutschsprachigen Raum. Walter Demonte folgt auf Christoph Augenstein, der die Position in den vergangenen zwölf Jahren innehatte und kürzlich als Produktions- und Betriebsdirektor zum RBB in Berlin wechselte.

Walter Demonte ist dem Deutschen Kamerapreis seit über 20 Jahren in verschiedenen Funktionen verbunden – zuletzt als Kuratoriumsmitglied für den WDR. Nach Beendigung seines Studiums zum Diplom-Ingenieur 1992 begann er seine berufliche Laufbahn im WDR als Kameramann in der Abteilung Kamera und Ton. Hier wirkte er in allen Genres der Kameraarbeit: aktuelle Berichterstattung, Dokumentation, Reportage und Fiktionales. Er arbeitete mit Regisseuren und Autoren wie Hanno Brühl, Gerd Ruge oder Klaus Bednarz zusammen. 2002 leitete Walter Demonte die Betriebsgruppe E-Kamera und übernahm im darauffolgenden Jahr die Leitung der Abteilung Kamera und Ton im WDR. In dieser Funktion war er maßgeblich für die Einführung der digitalen Kameratechnik und von HDTV verantwortlich. Er ist außerdem Fachexperte in verschiedenen ARD-Gremien zum Thema Bildgestaltung und Kameratechnik.

2019 kooperiert der Deutsche Kamerapreis erstmals mit der Photokina. Die Preisverleihung wird am 10. Mai 2019 im Rahmen der Messe im Tanzbrunnen in Köln stattfinden.

Walter Demonte sagt: »Schon seit vielen Jahren verschwimmen die Grenzen zwischen klassischer Fotografie und Filmgestaltung. In diesem Bereich bewegt sich eine neue Generation von Gestaltern souverän und kreativ. Die Photokina und das breite Publikum bieten eine ideale Plattform, die Leistungen der ausgezeichneten Gestalter zu präsentieren und in einen Dialog mit dem Fachpublikum zu kommen. Hierzu sind Workshops und Präsentationen vorgesehen.«

Neuer Wettbewerbsablauf 2019

Aufgrund der früher stattfindenden Preisverleihung verschiebt sich der zeitliche Ablauf: Der Wettbewerb um den 29. Deutschen Kamerapreis startet bereits am 19. November 2018. Bis zum 11. Januar 2019 können sich dann wieder Kameraleute sowie Editorinnen und Editoren um die renommierte Auszeichnung bewerben.