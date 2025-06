News: Kurz und knackig – KW 23/2025

Während der Hauptversammlung am 28.5. zeigten sich unterschiedliche Strategien der Großaktionäre: MFE will den schnellen Verkauf der Internet-Töchter, PPF setzt auf Zeit für höhere Preise. Seven One Entertainment und Joyn werden zusammengelegt. Für 2024 wurde die Dividende mit 5 Ct. beschlossen. Maria Kyriacou folgt Andreas Wiele an der Spitze des Aufsichtsrats.