Software-basierte Liveproduktion: Chancen und Risiken

PostNAB Show 2025 bei SRF in Zürich Am 18. Juni richtete SRF auf dem Gelände des Senders in Zürich die PostNAB Show aus. Mit über 500 Besucherinnen und Besuchern sowie 40 Ausstellenden war die Veranstaltung ein voller Erfolg. Die PostNAB Show präsentierte neueste Entwicklungen und Innovationen aus der AV- und Broadcast-Welt. Neben der gut besuchten Ausstellung standen diverse Fachvorträge im Fokus, die vertiefende Einblicke in aktuelle Branchenthemen gewährten – von Cloud-Orchestrierung bis hin zu einem technischen Blick hinter die Kulissen des Eurovision Songcontests 2025. Die PostNAB Show etabliert sich damit weiterhin als wichtigste Plattform für den Austausch zwischen Technologieanbietern und Medienunternehmen in der Schweizer Broadcast-Landschaft.