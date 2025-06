Schlager trifft High-Tech

Videotechnik Bär ist bei der »Schlagernacht des Jahres« mit Panasonics Produktionsplattform Kairos auf großer Bühne.

Die »Schlagernacht des Jahres« ist nicht nur ein Fest für Schlagerfans, sondern auch ein logistisches und technisches Meisterwerk. In den größten Arenen Deutschlands versammeln sich regelmäßig zwischen 10.000 und 15.000 Zuschauer, um ihre Idole hautnah zu erleben. Ein perfekt eingespieltes Technikteam des etablierten Eventdienstleisters Videotechnik Bär schafft dafür die passenden Voraussetzungen.

Morgens rein, spät abends raus

Philip Bär erläutert: »Wenn die Schlagernacht in einer Stadt stattfindet, kommen wir morgens an der Location an, bauen über den Tag alles auf und um 18:00 Uhr muss alles stehen.«

Dann betreten die ersten der 15 bis 20 Künstler die Bühne und die Show läuft mit einer einzigen Pause nahezu bis Mitternacht. Direkt im Anschluss wird abgebaut und die gesamte Technik wieder verladen. Alles ist also sehr knapp kalkuliert, die Technik muss verlässlich funktionieren.

Um das bewältigen zu können, arbeitet Videotechnik Bär mit Flight Cases von 2,5 Meter Länge, 2 Meter Höhe und 80 Zentimeter Tiefe. In ihnen steckt bereits die komplette, verkabelte Technik für die abendliche Show. »Wir haben keine Zeit für lange Einrichtungsphasen, deshalb haben wir diese Setups entwickelt, und sie haben sich bestens bewährt.«

Das Herzstück: Panasonic Kairos

Herzstück der Technik, die Videotechnik Bär einsetzt, ist ein Kairos Videomischer von Panasonic. »Wir haben ihn erstmals bei einer Europa-Tournee mit ‘World of Hans Zimmer‘ eingesetzt«, erläutert Philip Bär.

Der Kairos erwies sich als absolut ausfallsicher, selbst unter härtesten Tour-Bedingungen mit täglichem Auf- und Abbau. »Deshalb nutzen wir ihn nun auch bei der ‚Schlagernacht der Stars‘, die aus technischer Sicht sehr anspruchsvoll ist.«

Was den Mischer für die Schlagernacht so wertvoll macht: Er bewältigt mühelos die Formatvielfalt der Show. Denn auf der Bühne wird bei jedem Auftritt eine etwa 200 Quadratmeter große LED-Wand von LEDitgo aufgebaut. Auf ihr sind die Künstlerinnen und Künstler, aber auch unterschiedlichste Visuals und grafische Elemente zu sehen.

»Diese Zuspieler liegen in den unterschiedlichsten Formaten vor«, so Bär. Es müssen also nicht nur klassische 16:9-Bilder dargestellt werden, sondern Composings in den unterschiedlichsten Auflösungen und Rastern. Die Canvas-Funktion von Kairos löst dieses Problem und erlaubt es, jede beliebige Auflösung als Ausgangssignal einzustellen und nativ auf eine LED-Wand zu geben.«

Bis zu sechs verschiedene Signale werden auf die verschiedenen LED-Segmente zugespielt. Das würde in Kombination mit den unterschiedlichen Formaten/Seitenverhältnissen viele herkömmliche Mischer in die Knie zwingen. »Mit dem Kairos können wir das jedoch problemlos bewältigen«, so Bär. Er ergänzt: »Ein besonderer Vorteil des Kairos liegt im minimalen Delay.

Bei Live-Shows ist nichts unerwünschter als ein Künstler, dessen Lippenbewegungen nicht zum Ton passen. Die Zuschauer denken sofort an Playback, und solche Probleme treten mit dem Kairos nicht auf, weil seine Signalbearbeitung nur eine minimale Verzögerung aufweist. Wir müssen somit keine zusätzlichen Konverter oder Prozessoren einsetzen, der Kairos liefert das fertige Signal unmittelbar an die LED-Wände, ohne wahrnehmbares Delay.«

Panasonic-Studiokameras fürs perfekte Bild

Um die Stars ins rechte Licht zu rücken, setzt das Team komplett auf Panasonic-Kameras.

Drei UCX100-Kameras mit großen Canon 4K-Optiken (111-fach und 40-fach Zoom) bilden das Rückgrat der Produktion. Philip Bär lobt besonders hohe Lichtempfindlichkeit der Kameras, die es ermöglicht, auch unter schwierigen Lichtbedingungen brillante Bilder einzufangen.

Ergänzt werden sie durch mehrere UE160 PTZ-Kameras, die mit dem neuen Auto-Tracking-System von Panasonic ausgestattet sind.

Für maximale Flexibilität sorgen Kameras mit Domo-Videosys-Funksystem inklusive Telemetrie, die die Künstler zwischen den drei Bühnen begleiten.

Abgerundet wird das Setup durch zahlreiche Marshall-Minikameras, die bei Musikern und Background-Sängern positioniert werden und so besonders nahe Einstellungen von der Bühne liefern.

Content unterschiedlichster Quellen

Während der Show sorgt ein Video-Jockey dafür, zusätzlichen Content für die LED-Wände zu generieren. Er mixt vorhandenen Content mit Live-Bildern und verarbeitet die von den Künstlern mitgebrachten Visuals– oft in letzter Minute.

»Die optimale Vorbereitung gibt es im Event Business nun mal nicht«, so Bär. »Und manchmal erhalten wir die Inhalte eben erst wenige Minuten vor dem Auftritt auf einem USB-Stick und müssen sie noch einspielen.« Dank des flexiblen Kairos ist das aber kein Problem – Alpha-Kanal-Grafiken, Videoloops und spontane Einblendungen werden ohne Verzögerung ins laufende Programm integriert.

IP-Technologie für die Zukunft

Die neuen Panasonic CCUs (AK-UCU700), die bei der Produktion im Einsatz sind, verteilen ihre Signale bereits über SMPTE 2110 via Netgear Switches – der Umstieg auf vollständig IP-basierte Workflows hat also begonnen.

Philip Bär wertet es bei diesen Setups als großen Vorteil, dass die Panasonic-CCUs mit allen Kameraköpfen kompatibel sind – also mit Baseband ebenso wie mit IP. »Das bietet uns maximale Flexibilität«, so Bär.

Fazit

Videotechnik Bär sorgt dafür, dass die Künstler der Schlagernacht in bestechender Brillanz auf den LED-Wänden erscheinen – perfekt synchron, ohne Verzögerung. Zuverlässige und fortschrittliche Technik sind dafür eine entscheidende Zutat.

Doch wenn die Show stattfindet, tritt die Technik in den Hintergrund und tut, was sie soll: Sie funktioniert einfach. Bis nach Mitternacht, wenn alles wieder in die Flight Cases wandert und die Trucks zur nächsten Arena rollen.