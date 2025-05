Sony stellt FX2-Kamera vor

Neues Modell erweitert Cinema Line um kompakte Vollformat-Option. Der 33-Megapixel-Vollformatsensor liefert einen Dynamikumfang von über 15 Blendenstufen.

Sony hat die FX2 (ILME-FX2) als neuestes Mitglied der Cinema Line-Familie vorgestellt. Die kompakte Vollformat-Kamera positioniert sich als Einstiegsmodell in die professionelle Filmkamera-Serie und richtet sich primär an unabhängige Filmemacher, Content-Creator und kleinere Produktionsteams, die eine vielseitige und erschwingliche Cinema-Lösung suchen.

Sensor und Bildqualität

Das Herzstück der FX2 bildet ein 33-Megapixel-Vollformatsensor mit rückwärtiger Beleuchtung (Exmor R-Technologie). Der Sensor liefert einen Dynamikumfang von über 15 Blendenstufen bei Verwendung von S-Log3 und ermöglicht sowohl hochauflösende Standbilder als auch kinematografische Videoaufnahmen mit natürlichem Bokeh-Effekt.

Das implementierte Dual Base ISO-System arbeitet mit nativen Werten von ISO 800 und 4.000 für S-Log3-Aufnahmen, wodurch optimale Bildqualität bei verschiedenen Lichtverhältnissen gewährleistet wird. Für schwierige Lichtbedingungen lässt sich die ISO-Empfindlichkeit auf bis zu 102.400 erweitern, ohne dass das Bildrauschen überhandnimmt.

Aufnahmeformate und Leistung

Die FX2 zeichnet in professionellem 4:2:2 10-bit All-Intra-Format auf und unterstützt verschiedene Codecs wie XAVC S-I DCI 4K bei 24p. Ein besonderes Merkmal ist die außergewöhnliche Aufnahmedauer: Dank eines integrierten Kühlsystems und einer effizienten Wärmeableitung sind kontinuierliche 4K-60p-Aufnahmen bis zu 13 Stunden möglich.

Kreative Möglichkeiten eröffnen sich durch variable Bildraten von bis zu 60 fps in 4K-Auflösung (für 2,5-fache Zeitlupe) und 120 fps in Full HD (für 5-fache Zeitlupe). Die Kamera unterstützt Log-Aufnahmen in verschiedenen Modi wie Cine EI, Cine EI Quick und Flexible ISO, wodurch sich unterschiedliche Workflow-Anforderungen abdecken lassen.

Für die Farbkontrolle am Set können bis zu 16 benutzerdefinierte LUTs importiert werden. Als Standard ist S-Cinetone voreingestellt, ergänzt durch verschiedene Picture Profile und Creative Look-Presets. Eine Desqueeze-Anzeigefunktion unterstützt sowohl 1,3x- als auch 2,0x-Anamorphobjektive für präzise Bildkomposition.







Kompaktes Design und Ergonomie

Mit Abmessungen von 129,7 x 77,8 x 103,7 mm und einem Gewicht von etwa 679 Gramm folgt die FX2 dem bewährten, kompakten Flat-Top-Design der Cinema Line-Modelle FX3 und FX30. Diese Bauweise gewährleistet Kompatibilität mit bestehenden Zubehör-Setups und ermöglicht flexible Einsatzmöglichkeiten.

Drei integrierte UNC 1/4-20-Gewindebuchsen erlauben eine käfiglose Konfiguration und direkte Stativmontage. Ein optionaler Griff verbessert die Handhabung bei Handheld- oder dynamischen Aufnahmen erheblich und macht die Kamera besonders für Solo-Operatoren oder kleine Teams attraktiv.

Autofokus und Stabilisierung

Das neue Real-time Recognition AF-System liefert schnelle und zuverlässige Fokussierung mit verbesserter Genauigkeit für menschliche Motive. Die intelligente Motiverkennung erstreckt sich auch auf Tiere, Vögel, Fahrzeuge und Insekten, wobei ein automatischer Modus mühelose Erkennung ermöglicht.

Für präzise Kontrolle stehen Funktionen wie Focus Breathing Compensation, AF Assist und anpassbare Autofokus-Übergangsgeschwindigkeit und -empfindlichkeit zur Verfügung. Neu in der Cinema Line sind die Active Mode und Dynamic Active Mode für ruhige Handheld-Aufnahmen.

Eine Auto Framing-Funktion beschneidet automatisch das Bild und verfolgt Motive, um sie prominent im Bild zu positionieren – ideal für Stativaufnahmen. Die Framing Stabilizer-Funktion hält Motive automatisch in derselben Bildposition, beispielsweise wenn sich der Kameraoperator parallel zum Motiv bewegt.

Foto-Video-Hybridfunktionen

Ein Movie/Still-Modusschalter ermöglicht schnelles Umschalten zwischen Video- und Fotoaufnahmen, wobei sich die Menüanzeige automatisch an den gewählten Modus anpasst. Im Fotomodus können hochauflösende 33-MP-Bilder im neuen Log-Format aufgenommen werden, die für die Farbkorrektur in der Nachbearbeitung optimiert sind.

Display und Bedienelemente

Ein neuer hochauflösender 3,68-Millionen-Punkt-EVF mit Neigefunktion und speziell für Videoproduktion optimiertem Betrachtungswinkel wird standardmäßig mit einer tiefen Augenmuschel geliefert. Ergänzt wird dies durch ein schwenkbares 3,0-Zoll-Touchscreen-LCD für flexible Aufnahmewinkel.

Die Bedienelemente sind intuitiv am oberen Panel und um den Griff angeordnet, Tally-Lampen zeigen den Aufnahmestatus an. Ein anpassbarer „BIG6“-Startbildschirm zeigt häufig verwendete Parameter wie FPS, ISO, Verschlusszeit, Look-Presets, Weißabgleich und ND-Filter-Status an. Für Social Media-Content unterstützt die Kamera auch vertikale 16:9-Informationsanzeige.

Professionelle Audio- und Konnektivitätsoptionen

Die Variante mit Griff (ILME-FX2) bietet zwei XLR/TRS-Anschlüsse und eine 3,5-mm-Stereo-Buchse für professionelle 4-Kanal-24-bit-Digitalaufnahmen.

Die umfangreichen Konnektivitätsmöglichkeiten umfassen einen HDMI Type-A-Ausgang für 4K 60p 4:2:2 10-bit-Video und 16-bit RAW-Output für High-End-Aufnahmen und -Monitoring. Dual-Band-WLAN (2,4 GHz und 5 GHz) sowie kabelgebundenes LAN über einen kompatiblen Adapter ermöglichen nahtlose Datenübertragung und Fernsteuerung.

Der USB Type-C-Anschluss unterstützt SuperSpeed USB mit 10-Gbps-Übertragungsraten und USB Power Delivery. Integrierte USB- und Netzwerk-Streaming-Unterstützung ermöglicht Live-Übertragungen und Remote-Produktions-Workflows.

Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit

Im Rahmen von Sonys »Road to Zero«-Initiative zur Erreichung einer CO2-neutralen Bilanz bis 2050 wird die FX2 in Produktionsstätten hergestellt, die vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben werden.

Die Kamera bietet umfassende Barrierefreiheitsfunktionen, darunter eine Screen Reader-Funktion und Displayvergrößerung für sehbehinderte Nutzer. Das Real-time Recognition AF-System reduziert manuelle Einstellungen, während eine optimierte Touch-Interface-Bedienung und taktil unterscheidbare Tastendesigns die Benutzerfreundlichkeit für alle Anwender verbessern.

Marktpositionierung und Verfügbarkeit

Laut Yann Salmon-Legagneur, Head of IP&S Marketing bei Sony Europe, wurde die FX2 als Reaktion auf Kundenfeedback entwickelt und soll als zugängliche Vollformat-Filmkamera den Einstieg in die Cinema Line erleichtern. Cinematographer Simone Sadocco und Stefan Krenn lobten in ersten Tests die Bildqualität, das saubere Dual Base ISO-System und die professionelle Farbwissenschaft der Kamera.

Die Sony FX2 wird ab Juli 2025 sowohl als Body-only-Version als auch mit Griff erhältlich sein. Preisangaben wurden zum Zeitpunkt der Ankündigung nicht bekannt gegeben.