News: Kurz und knackig – KW 03/2020

Stéphane Paté wird mit Wirkung zum 3. Februar 2020 alleiniger Geschäftsführer von Dell Technologies in Deutschland. Bislang war Paté als Senior Vice President and General Manager Enterprise Sales für das Großkundengeschäft von Dell Technologies in Deutschland zuständig. In seiner neuen Position als General Manager verantwortet er nun das komplette Deutschlandgeschäft des IT-Unternehmens.