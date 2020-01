News: Kurz und knackig – KW 04/2020

Die Oscar-Nominierungen: In der Kategorie Kamera treten Rodrigo Prieto (»The Irishman«), Lawrence Sher (»Joker«), Jarin Blaschke (»The Lighthouse«), Roger Deakins (»1917«) und Robert Richardson ( »Once upon a Time…in Hollywood«) an. »The Irishman« ( Pablo Helman, Leandro Estebecorena, Nelson Sepulveda-Fauser, Stephane Grabli ) und »1917« ( Guillaume Rocheron, Greg Butler, Dominic Tuohy ) bewerben sich mit »Avengers; Endgame« ( Dan DeLeeuw, Russell Earl, Matt Aitken, Dan Sudick ), »The Lion King« ( Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones, Elliot Newman ) und »Star Wars: The Rise of Skywalker« ( Roger Guyett, Neal Scanlan, Patrick Tubach and Dominic Tuohy) in der VFX-Kategorie. In der internationalen Kategorie sind diesmal Polen (»Corpus Christi«), Nordmazedonien (»Honeyland«), Frankreich (»Les Misérables«), Spanien (»Pain and Glory«) und Südkorea (»Parasite«) nominiert. Zur 92. Verleihung wurde für den 9. Februar ins Dolby Theatre in Hollywood eingeladen.