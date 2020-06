News: Kurz und knackig – KW 25/2020

Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky stützt das neue Wirtschafts-TV für Frankreich mit 5 Mio. €. Gründer Stéphane Sourinier will am 9. Juli starten. Kretinsky ist an ProSiebenSat1 und der Metro AG beteiligt. Mit 37% stieg er bei der Ausgliederung der Lausitzer Braunkohle ein, wofür an Vattenfall 1 € gezahlt wurden.