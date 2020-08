News: Kurz und knackig – KW 32/2020

2021 bekommt Potsdam den »Boulevard des Films«. 50 Tafeln erinnern an dort seit 1912 gedrehte Filme. Das Filmmuseum öffnet am 11. September die Foyerausstellung »Vom Biophon zum Biomarkt. 111 Jahre Kino in Potsdam« und beginnt eine Filmreihe. Bei freiem Eintritt gibt es einen Vorgeschmack am 2. September.