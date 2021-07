News: Kurz und knackig – KW 28/2021

Die Spidercam GmbH und die in den VAE ansässige Produktionsfirma Dubai Film LLC geben eine neue strategische Kooperation für die GCC-Region bekannt. Ab Oktober 2021 wird Spidercam eines seiner Spidercam Field Systeme bei Dubai Film in den VAE stationieren. So sollen Kunden in der gesamten Region durch effizientere Abläufe und Logistik besser bedient werden