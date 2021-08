DMPW investiert erneut in Vermietpark

DMPW hat ab sofort zusätzliche Panasonic AK-UC4000-Studiokameras im Dry-Hire-Angebot.

Bereits im vergangenen Jahr erweiterte DMPW aus Dortmund aufgrund der hohen Nachfrage das Portfolio rund um Streaming-Technologien mit Hardware und Dienstleistungen ganz erheblich. Um auch für 2021 den ungebrochenen Trend bedienen zu können, hat das Rental-Unternehmen seine Spezialisierung auf Videotechnik weiter ausgebaut und kürzlich in neue Kameratechnik investiert.

Dazu Geschäftsführer Jan Greese: »Viele Events werden auch zukünftig online und hybrid veranstaltet. Dazu werden sie häufig von einer passenden Location aus als Live-Event via Streaming an die Teilnehmer übertragen. Event-Dienstleister benötigen dafür nicht nur hochwertige Kameratechnik mit Aufnahmezubehör, sondern auch Streaming-fähige Regiesysteme. Dieses Jahr haben wir beispielsweise eine eigene Plattform entwickelt, die den Kundenwünschen entsprechend angepasst werden kann und sich sehr gut für Konferenzen, Vertriebstagungen oder Produktpräsentationen eignet.«

In der Sparte Studiokameras stehen nun bei DMPW zusätzliche Panasonic AK-UC4000 Kamerazüge in der Vermietung zur Verfügung. Diese Highend-Systemkameras bieten neben 4K-Auflösung und High Dynamic Range auch Hochgeschwindigkeitsaufnahmen in HD-Auflösung. Für den kreativen und flexiblen Einsatz im Streaming-Studio können die Mietkunden ergänzend auf verschiedene Video-Pumpenstative, Dolly-Systeme und zwei Kamera-Kräne (ABC Crane 100) zurückgreifen. Letztere weisen einen 6,39 m langen Frontausleger auf und sind auch für große Kameraköpfe ausgelegt. Für den Studioeinsatz stehen ferner auch Teleprompter-Systeme in 19 Zoll zur Verfügung.

Auf die weiterhin stark steigende Streaming-Nachfrage hat sich DMPW mit seinen Video-Regien konzentriert, wie Tobias Weber erklärt: »Im Dry-Hire bieten wir unsere fertig konfigurierten Case-Regien mit kürzesten Rüstzeiten an, als professionelle Mehrkameraregie inklusive Zuspielung und Schriftgenerator z. B. für Bauchbinden oder andere grafische Overlays. Diese sind unter Einbindung der Intercom in weniger als drei Stunden einsatzbereit.« Somit kann der Kunde auf alle notwendigen Komponenten aus einer Hand zurückgreifen. Neben der Aufnahme-, Regie- und Streaming-Hardware bietet DMPW auf Wunsch selbstverständlich auch das benötigte Personal mit Kameraleuten, Bildmischern und Videotechnikern an, insbesondere für die Umsetzung hochwertiger Video-Streamings in alle gewünschten Plattformen an.