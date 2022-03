Neue Tochter von Sporttotal arbeitet für MagentaTV

Die Produktionstochtergesellschaft Forty10 von Sporttotal schloss einen mehrjährigen Vertrag mit der Deutschen Telekom ab.

Die Deutsche Telekom und die Sporttotal AG bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus: Die Forty10 GmbH, eine neu gegründete 100%-Tochtergesellschaft von Sporttotal, setzte sich in einem umfangreichen Ausschreibungsverfahren mit einem innovativen Produktionskonzept gegen namhafte Wettbewerber durch und sicherte sich damit einen mehrjährigen Vertrag für die Bewegtbild-Produktionen im Auftrag von MagentaTV, teilte Sporttotal mit.

Forty10 wird als Medienhaus für die MagentaTV-Live-Produktionen fungieren und nutzt unter anderem KI-basierte Kameraführung und wird schrittweise auf Remote-Produktion umstellen und Produktionsprozesse automatisieren, erläutert Sporttotal. Bereits im Winter 2022 wird Forty10 demnach als zentraler Produzent für MagentaTV die Fußball-WM aus Katar produzieren. Sporttotal rechnet daher ab 2022 pro Jahr mit einem wachsenden Umsatzbeitrag der neuen Produktionstochter im zweistelligen Millionenbereich. Weiterhin sollen von Forty10 content-nahe Dienstleistungen und Geschäftsmodelle entwickelt werden.

»Wir wollen MagentaTV im Bereich der Eigenproduktionen technologisch bestmöglich für die Zukunft aufstellen«, so Michael Schuld, TV-Chef der Deutschen Telekom. »Mit Sporttotal haben wir den idealen Partner gefunden, der uns mit seinen innovativen Lösungen überzeugt hat. Dank der Expertise im Bereich der künstlichen Intelligenz sowie in der Automatisierung sollen unsere Produktionen künftig deutlich effizienter werden, da wir zunehmend auf non-legacy Produktionstechniken setzen wollen.«

Automatisierung von Broadcast-Prozessen

Überzeugt hatte Sporttotal in der Ausschreibung laut Unternehmen vor allem mit einer herausragenden Kompetenz im Bereich KI-basierter Automatisierung von Broadcast-Prozessen – Ergebnis der umfangreichen Investitionen in eigene Technologieentwicklung in den vergangenen Jahren. In diesem Bereich gilt das Unternehmen nach Eigendarstellung als einer der Marktführer Europas. Zudem verfügt Sporttotal über langjährige Expertise und eigene Plattform-Technologie für Streaming-Angebote.

Vertragspartner der Deutschen Telekom ist die neu gegründete Sporttotal-Tochtergesellschaft Forty10 unter der Geschäftsführung von Peter Lauterbach und Oliver Grodowski. Im Rahmen der Zusammenarbeit soll Forty10 die Bewegtbild-Produktionen für MagentaTV unter anderem mithilfe KI-basierter Kameraführung schrittweise auf Remote-Produktion umstellen und Produktionsprozesse automatisieren.

»Forty10 wird das modernste Produktionshaus Europas«, so Peter Lauterbach, CEO der Sporttotal AG. „Wir nutzen für die Übertragung das beste Netz und innovative Technologien. Damit werden wir für die Telekom über MagentaTV hinaus, aber gerade auch für Drittkunden deutliche Synergien bei der TV- und Bewegtbild-Produktion heben«, unterstreicht Lauterbach. Forty10 erarbeitet weiterhin Strategien für den Bau eines hochmodernen TV-Studios in der Zentrale der Telekom Deutschland GmbH in Bonn.

Ausbau der bestehenden Zusammenarbeit

Mit dieser Kooperation bauen die Deutsche Telekom und Sporttotal ihre erfolgreiche Zusammenarbeit weiter aus. So besteht bereits eine bis 2026 fixierte intensive Vertriebskooperation zwischen der Sporttotal-Tochter sporttotal.tv, einer der größten Multi-Sport-Streaming-Plattformen Deutschlands, und der Telekom Deutschland GmbH.