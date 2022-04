Editshare: Rekordjahr 2021

Editshare konnte entgegen dem Markttrend sein bemerkenswertes Wachstum bei Umsatz und globaler Präsenz im Jahr 2021 fortsetzen.

Das Jahr 2021 war laut Editshare ein Rekordjahr für das Unternehmen, mit einer Umsatzsteigerung von 24 % gegenüber 2020.

»Am meisten freut uns, dass wir große Projekte von einigen der größten Medien- und Unterhaltungsunternehmen, Unternehmen und Gotteshäusern gewonnen haben, und dass der Erfolg aus allen Ecken der Welt kam«, sagt Said Bacho, Chief Revenue Officer von Editshare.

Neben GBH und Unity 3D in den USA hat EditShare auch an Projekten für Zee News in Indien und TV5 auf den Philippinen sowie für einige der führenden Produktions- und Postproduktionshäuser wie Soul Movie in Rom und Director’s Cut in London gearbeitet. Diese Installationen in Kombination mit einigen Projekten im Nahen Osten, darunter in der futuristischen Stadt Neom in Saudi-Arabien, dem Expo2020-Showcase in Dubai und dem irakischen Parlament, haben demnach den Aufwärtstrend von Editshare gefestigt.

Der Erfolg von Editshare beruht aus Sicht des Unternehmens auf seiner offenen Architektur, die es seinen Kunden ermöglicht, ihre Geschäfts- und Medienplattformen vor Ort, in einer hybriden Konfiguration oder in der Cloud zu skalieren.

Zu den Werkzeugen von Editshare, die von Content-Erstellern auf der ganzen Welt genutzt werden, gehören der vernetzte, gemeinsam genutzte Speicher EFS und die Workflow- und Medienverwaltungs-Software Flow, die sich mit Tools wie Adobe Premiere Pro und DaVinci Resolve integrieren lassen.

Durch seine Partnerschaft mit AWS bietet Editshare außerdem einen nahtlosen Weg zu Cloud- und Hybrid-Architekturen für skalierbare, ferngesteuerte Betriebs- und Speicherschutzanwendungen.

»Unser Wachstum hängt von unseren Partnerschaften mit anderen Technologieführern ab — und, was sehr wichtig ist, mit unseren Vertriebspartnern, die das entscheidende Bindeglied zwischen uns und unseren weltweiten Anwendern darstellen«, sagte Bacho. »Unsere Investitionen in die Einbindung von Vertriebspartnern in den vergangenen zwölf Monaten, die Unterstützung mit technischem und Produktwissen und die Vereinfachung von Konfiguration und Bestellung haben sich wirklich ausgezahlt, und wir freuen uns darauf, dies im Jahr 2022 fortzusetzen.«