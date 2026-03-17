ARD-Nachrichtentag: Einblicke in die Nachrichtenproduktion

Am 19. März 2026 veranstaltet die ARD bundesweit einen Nachrichtentag. Die Teilnehmenden sind eingeladen, sich ein eigenes Bild von der Entstehung und Produktion von Nachrichten in Hörfunk, Fernsehen und im Netz zu machen.

Digital dabei sein

Der SWR bietet noch freie Plätze zur digitalen Teilnahme an mehreren Workshops an. Das Thema »Was stimmt noch? Orientierung in der heutigen Medienwelt« richtet sich von 14 bis 16 Uhr speziell an Menschen ab 60 Jahren. Eine »Digitale Fortbildung für Lehrkräfte« zum Einsatz des Nachrichtenmachers von Planet Schule im Unterricht gibt es von 17:30 bis 18:45 Uhr. Berufstätige zwischen 30 und 60 Jahren können sich von 18 bis 19:30 Uhr mit dem Input »Digitale Informationen einordnen – Nachrichten, soziale Netzwerke und Desinformation« beschäftigen.

Beim Bayerischen Rundfunk bekommen Schülerinnen und Schüler in den Studios in München und Nürnberg Einblicke in den Arbeitsalltag der Redaktionen. Sie können selbst aktiv werden: Bei den BR24-TV-Nachrichten nehmen Schülerinnen und Schüler an Besprechungen der Redaktion teil, lernen die Moderatoren und Moderatorinnen kennen und verfolgen zwei Live-Sendungen in der Regie und im Studio in München. Für Erwachsene gibt es mehrere Online-Angebote am Nachmittag.

ARD Nachrichtentag bundesweit

Die neun ARD-Anstalten beteiligen sich mit unterschiedlichsten Angeboten am ARD-Nachrichtentag und machen redaktionelle Praxis sichtbar. Die Teilnehmenden erleben Redaktionsabläufe aus nächster Nähe und erfahren, wie aus einem Ereignis eine geprüfte Nachricht wird.