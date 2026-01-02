Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Moments Gateway ist eine Infrastrukturlösung, die lokale und Cloud-Speichersysteme miteinander verbindet und KI-basierte Videosuche ermöglicht – ohne dass Dateien massenhaft in die Cloud verschoben werden müssen.

Die Lösung adressiert eine zentrale Herausforderung für Produktionsfirmen, Broadcaster, Medienunternehmen und andere Organisationen mit umfangreichen digitalen Assets: Wie lassen sich große, lokal gespeicherte Videoarchive mit cloudbasierter KI durchsuchbar und auffindbar machen, ohne die Kontrolle über hochauflösende Masterdateien aufzugeben?

Die meisten KI-Tools setzen voraus, dass Inhalte in der Cloud liegen – eine schwierige Anforderung für Medienteams, die Tausende Stunden Videomaterial auf NAS-Servern, Avid Nexis oder LTO-Bändern verwalten. Der Transfer in die Cloud bedeutete bislang manuelle Uploads oder komplexe Automatisierungslösungen.

Moments Gateway löst dieses Problem: Die Anwendung wird direkt neben der bestehenden Speicherinfrastruktur installiert, scannt automatisch Medieninhalte, erstellt leichtgewichtige Proxy-Dateien und synchronisiert ausgewählte Inhalte mit der Moments Lab Video Discovery Platform für die KI-Anreicherung. Die hochauflösenden Masterdateien können dabei genau dort bleiben, wo sie sind.

»Wir haben Moments Gateway entwickelt, um die Infrastruktur-Hürden zu beseitigen, die Teams daran hindern, auf ihre Inhalte zuzugreifen«, erklärt Frederic Petitpont, CTO und Mitgründer von Moments Lab. »Organisationen können jetzt ihre Speichersysteme anbinden – egal wo sie sich befinden – und sofort KI-gestützte Suche sowie die Möglichkeit nutzen, unseren Discovery Agent über ihren gesamten Katalog zu befragen.«

Mit Moments Lab synchronisierte Inhalte werden unmittelbar mit der hauseigenen multimodalen KI-Technologie MXT indexiert. Nutzer der Video Discovery Platform können leistungsstarke, einfache und intuitive Suchwerkzeuge verwenden – von semantischer Suche bis zu dialogbasierten Abfragen mit dem Discovery Agent –, um schnell den exakten Clip, das passende Zitat oder die gesuchte Szene für neue Geschichten und Content-Wiederverwertung zu finden.