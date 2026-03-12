Explorado Group und MMC Studios bündeln Kräfte

Die Explorado Group GmbH und die MMC Studios Köln bündeln ihre Kräfte in einer strategischen Partnerschaft. Im Studio 52 des Coloneum in Köln-Ossendorf entsteht eine neue Destination für immersive Erlebnisse und Blockbuster-Ausstellungen. Die Eröffnung ist für Mai 2026 geplant.

Das Studio 52, in dem seit mehr als 25 Jahren Fernsehformate wie »Masked Singer« und »Germany’s Next Topmodel« sowie internationale Kinoproduktionen entstehen, bietet dafür die nötige Infrastruktur. Die neue Fläche wird in mehreren Phasen entwickelt und kann durch den Zusammenschluss mit dem benachbarten Studio 53 auf bis zu rund 4.000 Quadratmeter erweitert werden. Eine modulare Aufteilung ermöglicht es, mehrere Produktionen und Ausstellungen gleichzeitig zu betreiben.

Die Explorado Group bringt ihre Expertise im Betrieb von Besucherattraktionen und internationalen Blockbuster-Ausstellungen ein — darunter Projekte wie »Harry Potter: The Exhibition«, »Star Wars Identities« und »Jurassic World: The Exhibition«. Die MMC Studios stellen Infrastruktur, technisches Know-how und ihren Produktionsstandort zur Verfügung.

Oberbürgermeister Torsten Burmester unterstützt das Projekt ausdrücklich: »Köln ist nicht nur Medienhauptstadt, sondern Magnet für innovative Ausstellungskonzepte. Durch die Ausbaupläne der MMC im B2C-Bereich wächst etwas zusammen, das perfekt zu unserer Stadt passt. Hier entsteht ein echtes Highlight für Kölnerinnen und Kölner sowie Gäste aus aller Welt«, sagt er.