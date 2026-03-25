Zukunft der Sportproduktion

Auf der SportsInnovation 2026 präsentierte Broadcast Solutions gemeinsam mit Partnern ein breites Spektrum neuer Broadcast‑ und VAR‑Technologien, die den Markt prägen werden – von KI‑gestützten Kamerasystemen über hochintegrierte Remote‑Production‑Workflows bis hin zu neuen Spezialkameras für den Einsatz bei Sportproduktionen.

Die Veranstaltung in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf bot erneut die seltene Möglichkeit, Systeme unter realen Spielbedingungen im Livebetrieb zu erleben.

Im Mittelpunkt der Präsentationen stand die Frage, wie sich Produktionsprozesse im Sport verändern, wenn Automatisierung, Cloud‑Infrastrukturen und sensorbasierte Kameratechnologien flächendeckend Einzug halten. „Wir konnten zeigen, welche Lösungen heute bereits verfügbar sind und wie sie konkrete Herausforderungen in der Live-Produktion adressieren“, erklärte Jens Fischer, Senior Business Development Manager, der die Broadcast-Solutions-Masterclass leitete.

Rain Deflectors

Für Aufmerksamkeit sorgte insbesondere die Vorstellung eines Rain Deflectors für Aerial Camera Systeme (ACS, hier konkret die Spidercam), der von der Broadcast Solutions Tochterfirma PMT erstmals für Seilkamerasysteme adaptiert wurde. Das System verhindert das Anhaften von Wasser auf der Linse – ein Problem, das bislang nur manuell lösbar war und bei schlechtem Wetter regelmäßig zu Bildverlusten führte. Die Live-Demonstration zeigte, wie stabil die Bildqualität auch unter widrigen Bedingungen bleibt.

DMC-Remote-Fahrzeug

Gemeinsam mit DMC Production zeigte Broadcast Solutions zudem einen neuen Remote‑Production‑Ü‑Wagen, der konsequent auf Software-basierte Workflows setzt. Der kompakte LKW stellt lediglich die unverzichtbare Infrastruktur vor Ort bereit, während die gesamte Produktion mit 16 Kameras über Grass Valley AMPP – das zentrale Backbone des Workflows – von den DMC-Hubs in München, Hilversum oder einem der anderen DMC-Broadcast-Center aus ferngesteuert wird. Die Cloud-native Plattform im Ü-Wagen übernimmt die Video- und Audiomischung, das Multiviewing, das Routing und die NMOS-Steuerung, wodurch herkömmliche Hardware-Router überflüssig werden. Das Konzept adressiert u.a. ein Kernproblem vieler Veranstaltungsstätten: limitierte Bandbreite. Mit lediglich 100 Mbit/s für Steuerung und Management lassen sich Produktionen mit geringer Latenz und hoher Bildqualität realisieren. Für viele Rechtehalter und Produktionsdienstleister dürfte dieses „Lean Production“-Modell eine interessante Alternative zu klassischen Setups darstellen.

KI-Kamerasystem

Der Broadcast Solutions Partner Studio Automated zeigte ein Multisport-KI-Kamerasystem, das Kameras in verschiedenen Positionen automatisch führt. Für Fußball sind unter anderem „Main High“, „Main Close“, „16 m High“ und „Behind the Goal“ abrufbar – ergänzt um den technischen Feed. Bemerkenswert ist die Unterstützung großer Remote‑Heads wie des Egripment Hothead 3. Für Produktionen der unteren Ligen eröffnet dies Möglichkeiten für hochwertige Produktionen, die bisher nur mit größerem Personalaufwand realisierbar waren. Zudem liefert das System hochwertige Signale für VAR‑ und FVS‑Prozesse.

Drohnen

Skynamic zeigte ultraleichte, sicherheitszertifizierte Drohnen ab 99 Gramm, die sowohl über Publikum als auch bei Regen eingesetzt werden dürfen. Ergänzend wurde eine Version mit Gimbal vorgestellt, die stabilisierte Bilder trotz minimaler Bauform ermöglicht – interessant für Veranstalter, die neue Perspektiven mit geringem logistischem Aufwand integrieren möchten.

Corner-Cam

Gemeinsam mit SAPEC präsentierte Broadcast Solutions eine neue Corner‑Cam mit zwei beweglichen Kameraeinheiten im Pfosten. Die Kombination aus PTZ‑Kopf und schwenkbarer Unterkamera bietet neue Perspektiven für Eckbälle, Spielaktionen an der Seitenlinie und Torraumszenen. Mit vier zusätzlichen Torlinienkameras unterstützt das System Schiedsrichterentscheidungen und liefert gleichzeitig hochwertiges Material für Social Media. Die FIFA‑/IFAB‑Zertifizierung macht das Setup zudem regulativ einsatzbereit für professionelle Wettbewerbe.

Resümee

»Die SportsInnovation bietet alle zwei Jahre einen seltenen Realitätscheck für Technologien, die künftig den Produktionsalltag im Sport bestimmen werden«, so Maximilian Breder, Co‑CEO von Broadcast Solutions. »Die SportsInnovation ist eine exklusive Veranstaltung, bei der wir direktes Feedback von Branchenführern aus aller Welt einholen können. Unsere Präsentation fortschrittlicher Kameratechnologien stieß bei den Teilnehmern auf großes Interesse, und wir haben den Austausch und die Rückmeldungen sehr geschätzt.«