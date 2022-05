RTW: Audio over IP-Kanäle im Griff

Das RTW TouchControl 5 beherrscht Visualisierung und Verwaltung von AoIP für Rundfunk, Produktion, Postproduktion und Qualitätskontrolle.

TouchControl 5 kann bis zu 32 AoIP-Audiokanäle steuern und ist damit mit Formaten von Mono bis Immersive innerhalb eines Dante-Audionetzwerks kompatibel. Das Gerät mit 5-Zoll-Touchscreen beansprucht wenig Fläche auf dem Arbeitsplatz. Es verbindet Monitorsteuerung und Messgerät mit einer intuitiven Benutzeroberfläche. Per Dreh-/Druckknopf werden Dimm- oder Stummschaltfunktionen bedient. Das Bildschirmlayout kann mittels einer browser-basierten Anwendung angepasst werden.

RTW setzt auf eine flexible Ausstattung mit Lizenzen, um die Flexibilität des Produktes zu gewährleisten und eine Überfrachtung mit ungenutzten Funktionen zu vermeiden. Die Auslieferung erfolgt mit 4×4 Level Control, Simple Fader, 2×2 oder 4×1 Control und auf der Metering-Seite mit Basic PPM mit True Peak und Phase. Als Option steht für TouchControl 5 etwa eine Lizenz für Monitoring zur Verfügung. Diese umfasst Downmix, Quellenauswahl mit A/B-Vergleich, Lautsprecherauswahl, kalibriertes Monitoring (über das interne Mikrofon oder manuelles Set), SPL-Anzeige, Solo, Cut, Swap, Phase, Mono, Dim, Mute, Testtongenerator, Talkback, Presets sowie Kopfhörer- und Line-Out-Aktivierung. Eine weitere optionale Premium-Metering-Lizenz bietet PPM- und True-Peak-Metering, PPM-Skalen (TouchMonitor-Stil), VU-Meter und British PPM. Das Angebot an Lizenzen soll später ausgebaut werden.

Trotz der geringen Abmessungen bietet TouchControl 5 vielfältige Anschlüsse, so der Hersteller. Ein rückseitiger Ethernet-Plug ermöglicht Verbindungen mittels AoIP und Power over Ethernet (PoE). Neben einem Mikrofoneingang in Studioqualität mit Phantomspeisung (auch für dediziertes Talkback) ist ein hochwertiger Kopfhörerausgang vorhanden. Das Gerät ist aber auch mit integriertem Mikrofon lieferbar. Sofern sie nicht ohnehin im AoIP-Netz angeschlossen sind, können analoge Lautsprecher über analoges Line-Out verbunden werden.

RTW-CEO Andreas Tweitmann verweist auf die »zweifellos große Nachfrage nach Monitorsteuerungslösungen, die sich auf natürliche und einfache Weise mit Dante und AES67 integrieren lassen«. Für die Kanalverwaltung im IP-Audio-Netzwerk seien der Touchscreen und die optionale Auswahl zusätzlicher Metering-Lösungen ein Bonus.

Firmenvideo von RTW.