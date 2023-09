Atomos Edit: Link zwischen Set und Adobe Premiere Pro

Neuer Workflow ermöglicht es Anwendern, Videos überall im Browser zu bearbeiten und mit Adobe Premiere Pro zu verbinden.

Atomos Edit ist ein browser-basierter, kollaborativer Video-Editor von Atomos. Er eröffnet einen extrem schnellen Weg, um Inhalte direkt von der Kamera in eine Schnitt-Timeline zu übertragen und damit den gesamten Produktionsprozess drastisch zu vereinfachen. Die Anwender können Medien vor Ort direkt von jedem angeschlossenen Atomos-Gerät — über Atomos Cloud Studio — hochladen, bearbeiten und dann direkt auf Youtube oder Vimeo veröffentlichen. Alternativ können Anwender eine Sequenz über eine XML-Datei in ein Schnittsystem22 wie Adobe Premiere Pro exportieren.







Um die Arbeitsabläufe für Adobe-Kunden zu verbessern und zu optimieren, hat Atomos eine Erweiterung für Atomos Edit entwickelt, mit der das browser-basierte Editing als Panel direkt in Premiere Pro erscheint.

Redakteure können damit erkennen, ob Inhalte hochgeladen werden, und können in Echtzeit auf bereits bearbeitete Sequenzen aus Atomos Edit zugreifen. Anschließend können sie diese Inhalte direkt in ein Premiere-Pro-Projekt ziehen.

»Dieser unglaublich einfache, aber effiziente End-to-End-Workflow war schon seit geraumer Zeit unsere Vision. Es ist sehr aufregend, dies endlich in die Hände unserer Kunden zu legen, und wir können es kaum erwarten zu sehen, was sie damit machen«, sagte Trevor Elbourne, CEO von Atomos.

»Während die Nutzer Inhalte mit ihrem Atomos-Gerät aufnehmen, wird das Material nahezu in Echtzeit in die Cloud hochgeladen. Nach der gemeinsamen Bearbeitung mit unserem browser-basierten Atomos Edit NLE zur Erstellung von Sequenzen können sie sofort mit der kreativen Bearbeitung direkt in Premiere Pro beginnen. Die Verbindung der Atomos- und Adobe-Ökosysteme auf diese Weise wird die Regeln für Millionen bestehender und neuer Adobe Creative Cloud-Anwender verändern.«

Dieser leistungsstarke cloud-basierte Workflow wird alle Arten von Produktionen rationalisieren. Anwender können gleichzeitig mit mehreren Atomos-Produkten aufnehmen und die Inhalte in das einfach zu bedienende Atomos Edit einspeisen, um Sequenzen und Rohschnitte zu erstellen. Anschließend können Adobe Premiere-Editoren diese Sequenzen übernehmen und die Inhalte mit allen Möglichkeiten der Adobe Creative Cloud-Anwendungen fertigstellen.

»Mit dem neuen Atomos Edit Erweiterungs-Panel für Premiere Pro können Redakteure den Komfort einer nahtlosen Integration für Rohschnitt-Workflows direkt in Premiere Pro genießen«, sagt Sriram Iyer, Head of Video Products and Partnerships bei Adobe. »Das Panel schließt die Lücke für Kunden, die schnelle Schnitte mit Übergangseffekten benötigen, zu den anspruchsvollen und kreativen Bearbeitungsmöglichkeiten in Premiere Pro.«

Über Atomos Edit

Mit Atomos Edit können Teams und externe Kunden Bilder, Audio- und Videodateien auf jedem Gerät betrachten. Die Überprüfung und Freigabe kann ganz einfach vom Telefon, Tablet oder Desktop aus erfolgen. Anhand von Aktivitätsberichten können sie sehen, wer das Projekt angesehen, heruntergeladen, kommentiert und vieles mehr hat. Dank Push-Benachrichtigungen verpassen sie keine Überprüfungen oder Freigaben mehr.

Zu den wichtigsten Funktionen von Atomos Edit gehören: