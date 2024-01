Neumann präsentiert neue Live Sound Produkte

Neumann komplettiert das Angebot an Kondensatorkapseln für Drahtlossysteme und erweitert das MCM-System.

Zur NAMM 2024 stellt Neumann.Berlin mehrere neue Produkte für den Bühneneinsatz vor. Mit den Kondensator-Kapselköpfen KK 104 U und KK 105 U steht der berühmte Neumann-Sound nun auch Nutzern von Drahtlossystemen anderer Hersteller zur Verfügung. Darüber hinaus erweitert Neumann sein Miniatur Clip Microphone System (MCM) um eine Kapsel mit Kugelcharakteristik sowie Schwanenhälse und Kabel in verschiedenen Längen.

Neumann-Sound für alle Drahtlossysteme

Neumanns Echtkondensator-Kapselköpfe für Sennheiser-Funksysteme erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit, verbinden sie doch den ausbalancierten, nuancenreichen Klang der preisgekrönten drahtgebundenen Neumann-Bühnenmikrofone der KMS-Serie mit der Freiheit des drahtlosen Betriebs. Bislang war die herausragende Klangqualität der Neumann-Kapselköpfe jedoch Anwendern von Sennheiser-Handsendern vorbehalten. Mit den neuen Kapselkopfvarianten KK 104 U (Niere) und KK 105 U (Superniere) ist Studio Sound on Stage nun auch für Drahtlossysteme von Fremdherstellern verfügbar: Sony (alle Modelle), Lectrosonics (alle Modelle), MiPro (ACT Serie), Shure (Axient Digital, ULX-D, QLX-D und SLX-D Serie).

»Obwohl wir von der überlegenen Qualität der Sennheiser Drahtlossysteme überzeugt sind, gibt es für viele Anwender keine Möglichkeit zu wechseln, da das System vorgegeben ist«, erklärt Stephan Mauer, Head of Product. »Die neuen Kapselköpfe KK 104 U und KK 105 U ermöglichen nun echten Neumann-Sound auch in Verbindung mit Drahtlossystemen anderer Hersteller. Damit gibt es für unsere Kunden keinen Grund mehr, sich mit weniger als dem Original zufrieden zu geben.«

Die neuen Kapselköpfe sind in Schwarz und Silber sowie in individuellen Designs (Made to Order) erhältlich. Die bewährten Neumann-Kapselköpfe für Sennheiser-Systeme bleiben weiterhin im Lieferprogramm.

Neue Optionen für Neumann MCM-System

Ebenfalls auf der NAMM 2024 wird die KK 13 mit Kugelcharakteristik für das Miniature Clip Microphone System (MCM) als Alternative zur Standard-Nierenkapsel KK 14 vorgestellt: Das Klangbild der KK 13 ist ähnlich ausgewogen, wirkt aber aufgrund der Kugelcharakteristik offener als das der Nierenkapsel KK 14. Außerdem entfällt der Nahbesprechungseffekt.

Die KK 13 empfiehlt sich für leise Bühnen bzw. reine Aufnahmesituationen, bei denen es auf besondere Natürlichkeit ankommt und die geringe Rückkopplungssicherheit einer Kugelkapsel kein Problem darstellt. Die KK 13 wird ausschließlich einzeln angeboten, alle MCM-Instrumentensets werden weiterhin mit der Nierenkapsel KK 14 ausgeliefert.

Ergänzt wird das MCM-System durch zwei neue Schwanenhälse SH 100 und SH 250, die 50 mm kürzer bzw. 100 mm länger sind als der Standard-Schwanenhals SH 150 mit 150 mm. Das Set MCM 114 vio/vla für Violine und Viola wird daher künftig mit dem kürzeren Schwanenhals SH 100 ausgeliefert. Alle anderen Sets enthalten unverändert den Standard-Schwanenhals SH 150, Kabel in verschiedenen Längen sind separat erhältlich. Alternativ zu den Standardkabeln mit 1,8 m Länge gibt es nun auch kurze Kabel mit 0,6 m und extralange Kabel mit 3,0 m für alle vier Steckertypen (Mini Jack, Lemo, Microdot, Mini-XLR4).

»Wir freuen uns, den Live-Markt verstärkt mit Referenzlösungen bedienen zu können, um Neumann-Sound auf die Bühne zu bringen«, erklärt Neumann-Geschäftsführer Ralf Oehl. »Das MCM-System hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem neuen Standard in der Instrumentenabnahme entwickelt und wird nun sukzessive um weitere Elemente ergänzt. Die Kugelkapsel KK 13 ist eine hervorragende Option für leisere Bühnen und Aufnahmen. Und die neuen Kapselköpfe ermöglichen endlich allen Anwendern über alle Funkstrecken einen kompromisslosen Gesangssound, der nahtlos an den Klang der Studioaufnahme anknüpft.«

Preise und Verfügbarkeit

KK 104 U / KK 104 U BK ​ 949 Euro

​KK 105 U / KK 105 U BK ​ 949 Euro

Ab Februar verfügbar.