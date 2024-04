GenAI für Medien

Qvest fokussiert sich auf der NABShow 2024 auf die transformative Rolle künstlicher Intelligenz (KI) und die Integration modernster Medien-Workflow-Lösungen.

In einer Zeit, in der die digitale Transformation den Weg für neue Medienerlebnisse ebnet und komplexe Herausforderungen löst, macht sich Qvest die Kraft von generativer künstlicher Intelligenz (GenAI) zunutze. »Qvest steht an der Spitze der digitalen Transformation, indem wir dem Markt nicht nur folgen, sondern mit innovativen Lösungen vorangehen«, sagt Peter Nöthen, CEO von Qvest. »Die Ausstellung auf der NAB Show 2024 spiegelt unsere Fortschritte im Bereich GenAI und das Engagement wider, die Media Supply Chain nachhaltig zu verbessern und Kunden Lösungen an die Hand zu geben, mit denen sie sich in der rasant entwickelnden digitalen Landschaft agil bewegen können.«

Ein detaillierter Blick auf GenAI

Die von Qvest präsentierten Use Cases sind ein Beleg für die praktischen Vorteile von GenAI im Medien-Business. Von der Optimierung des Customer Relationship Managements (CRM) und der Unterstützung von Ad-Sales-Teams mit einem LLM-Copilot bis hin zur Vereinfachung der Content-Lizenzierung sowie der Automatisierung und der Erstellung von Marketing-Assets bieten GenAI-Lösungen skalierbare und effiziente Antworten auf die dringendsten Herausforderungen der Branche. Neben den greifbaren Use Cases demonstriert Qvest zudem konkrete Vorteile im Zusammenspiel von GenAI mit seinen eigenen Produkten. Mit TV Buddy präsentiert das Unternehmen beispielsweise einen Conversational-AI-Service, mit dem sich Zuschauerbindung und Fan-Interaktion signifikant erhöhen lassen.

Ergänzend zu neuen Produkten wie diesen zeigt Qvest mit der Partnerlösung und Integrationsplattform Qibb, wie sich skalierbare Workflows mithilfe einer Low-Code-Workflow-Engine über die gesamte Media Supply Chain hinweg automatisieren lassen. Die innovative Plattform ist eine direkte Antwort auf den wachsenden Bedarf der Branche an nahtlosen, sicheren, dynamisch anpassbaren sowie kosteneffizienten Abläufen. Die wichtigsten Vorteile sind:

Die Ablösung von manuellen Medien-Workflows und ineffizienten Prozessen durch die einfache Automatisierung mittels einer benutzerfreundlichen Low-Code-Workflow-Engine mit anpassbaren Dashboards.

Flexibles Testen, Integrieren und Austauschen von neuen Tools in der sich schnell entwickelnden GenAI-Produktlandschaft durch generische Konnektoren.

Nahtlose und tiefe Integrationsmöglichkeiten von KI-Anwendungen mittels eines Katalogs von über 100 Applikationen und bereits mehr als 20 vorintegrierten KI-Anwendungen.

Senkung der Abhängigkeiten von externen Partnern und Herstellern sowie Reduktion von Implementierungskosten und Beschleunigung der internen Lernkurve.

Auseinandersetzung mit Branchentrends

»Wir sprechen nicht nur über bereits bekannte Themen, sondern wir zeigen praktische Anwendungsbeispiele, die sowohl die aktuellen Branchentrends als auch die Auswirkungen von GenAI auf die gesamte Medienbranche widerspiegeln“, sagt Vanessa Fiola, GenAI Practice Co-Leader von Qvest in den USA. »Dieses Engagement unterstreicht die Rolle von Qvest als führender Partner, der bereit ist, den Branchendiskurs auf der NAB Show 2024 und darüber hinaus zu beeinflussen.«