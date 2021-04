Wintersport im ZDF

Das ZDF freut sich über eine erfolgreiche Wintersportsaison mit etlichen Zuschauerrekorden.

Die Saison hielt pandemiebedingt eine ganze Reihe von Herausforderungen bereit, und es bedurfte auch in der Berichterstattung neuer Konzepte: Die »ZDF SportExtra»-Sendungen wurden zentral aus Mainz gesteuert, Reporter und Experten kommentierten in der Regel live aus dem Studio. Dabei stieß die Wintersportberichterstattung auf eine hervorragende Zuschauerakzeptanz: Durchschnittlich 2,85 Millionen Zuschauer verfolgten die Übertragungen von November 2020 bis Ende März 2021. Das entspricht einem Marktanteil von 19,8 Prozent. Damit wurden sogar die Zuschauerzahlen der Saison 2019/2020 noch übertroffen (2,61 Millionen/18,8 Prozent Marktanteil). Auch bei den 14- bis 49-Jährigen konnte mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 10,4 Prozent eine Steigerung verzeichnet werden.

ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: »Ich freue mich, dass wir auch unter den erschwerten Bedingungen in dieser Wintersportsaison die Herausforderungen erfolgreich meistern konnten und unser flexibles Sendekonzept breite Zustimmung bei den Zuschauerinnen und Zuschauern gefunden hat.«

Sportart Nummer eins ist nach wie vor Biathlon: 3,84 Millionen Sportfreunde (Marktanteil: 25,7 Prozent) verfolgten im Schnitt die Weltcup- und WM-Übertragungen live im ZDF. Zu den populärsten Wintersportarten zählt weiterhin auch Skispringen und Skifliegen, das mit durchschnittlich 3,40 Millionen Zuschauern einen starken Marktanteil von 19,2 Prozent erreichte. Zwischen durchschnittlich 2,5 und 3,0 Millionen Zuschauer verfolgten zudem die Bob-, Rodel- und Skeleton-Wettbewerbe sowie Shorttrack (3,1 Millionen). Mehr als zwei Millionen waren im Schnitt bei den Rennen der Langläufer und Nordischen Kombinierer dabei. Mit 1,85 Millionen folgen knapp dahinter die Übertragungen der alpinen Ski-Rennen. 1,41 Millionen Eishockey-Fans (Marktanteil 15,6 Prozent) ließen sich die Zusammenfassungen der DEL-Freitagsspiele im ZDF nicht entgehen.

Skispringen und Biathlon liegen auch in der Zuschauer-Hitliste bei den Einzel-Events vorn. Das Abschlussspringen bei der Vierschanzentournee am 6. Januar 2021 in Bischofshofen ist mit 5,82 Millionen ZDF-Zuschauern (Marktanteil: 26,3 Prozent) die meistgesehene ZDF-Sendung des Sportwinters, gefolgt vom Biathlon-Massenstartrennen der Männer (5,70 Millionen/Marktanteil: 29,1 Prozent) und der Biathlon-Frauenstaffel (5,65 Millionen/Marktanteil: 31,3 Prozent) – beides am 24. Januar 2021. Das Auftaktspringen bei der Vierschanzentournee in Oberstdorf sahen 5,44 Millionen ZDF-Zuschauer (Marktanteil: 25,3 Prozent) am 29. Dezember 2020 an den Bildschirmen.

Auch weitere Biathlon-Übertragungen von »ZDF SPORTextra» erreichten mehr als fünf Millionen Zuschauer. Genauso erfolgreich war die Übertragung des Langlaufrennens über 15 Kilometer bei der »Tour de Ski» am 6. Januar 2021, das sich 5,17 Millionen (MA 23,0 Prozent) Skifreunde nicht entgehen ließen.

Das Sendevolumen von »ZDF Sportextra» belief sich in der Saison 2020/2021 auf insgesamt rund 176 Stunden.