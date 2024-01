Danke Franz

TVN produzierte für Sportcast das Weltbild der Trauerfeier für Franz Beckenbauer in der Allianz Arena.

Time to Say Goodbye: Der FC Bayern München richtete in der Allianz Arena eine Trauerfeier für Franz Beckenbauer aus. Unter dem Motto »Spieler, Mensch, Kaiser« nahmen rund 30.000 Zuschauer Abschied von der Fußballlegende.

Zu der Veranstaltung in der Allianz Arena waren Gäste aus der ganzen Welt gekommen. FCB-Präsident Hainer hielt die erste Gedenkrede, ihm folgte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der betonte, wie viele Sympathien Franz Beckenbauer den Deutschen eingebracht habe. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hob hervor, dass Beckenbauer jeden ernst genommen und wertgeschätzt habe.

FCB-Ehrenpräsident Hoeneß beschrieb nicht nur Beckenbauers Großzügigkeit, seinen Witz und seine Hilfsbereitschaft, sondern auch seine Akribie bei allem, was er tat.

TVN war mit 22 Kameras vor Ort und produzierte für Sportcast das Weltbild der Trauerfeier. Mehrere deutsche Sender zeigten die Gedenkfeier live im Fernsehen, darunter Das Erste, der BR, RTL, NTV, Welt TV, Sky Sport News, DAZN.

Rund 2400 Ehrengäste nahmen an der Trauerfeier teil, darunter auch zahlreiche ehemalige Spieler und Weggefährten wie Paul Breitner, Günter Netzer, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Michael Ballac, Miroslav Klose.