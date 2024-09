Preisgekrönte Podcasts mit Sennheiser-Mikrofonen

TVN Corporate Media ist innerhalb der TVN-Group u.a. als Fullservice-Agentur tätig. Zum Portfolio gehört die Serie »True Crime Hannover« für die Tageszeitung »Neue Presse« Hannover.

In einem Tonstudio der TVN Gruppe wird der Podcast komplett produziert. Vor die Mikrofone treten Mitarbeiter der Zeitung. Sie werden von Anwälten, Rechtsmedizinern und anderen bei der Berichterstattung über echte Kriminalfälle aus der Region Hannover unterstützt.

Auch die 6. Staffel, wiederum mit sechs Folgen, wurde von TVN im Anzeiger-Hochhaus Hannover unter Leitung von Creative Producer Rolf Rosenstock konzipiert, geschrieben, aufgenommen, gemischt, gemastert und veröffentlicht. Obwohl die Regie für Dolby-Atmos-Produktionen und mit einem 5.1.4-Lautsprecher-Setup mit neun Neumann KH 120 Zweiwege-Systemen ausgestattet ist, werden die Podcasts jedoch »nur« in Stereo abgemischt.

Professionelles Recording

Alexander Kollmeyer, Audiochef der Produktion, kann auf den großen Mikrofonpool von TVN zugreifen.

»Für die Podcast-Produktion habe ich mich aber bewusst für das Sennheiser MD 46 entschieden.« Das MD 46 mit Nieren-Charakteristik wurde für Reportagen entwickelt. Es arbeitet zwischen 40 Hertz und 18 Kilohertz und hebt auch in geräuschvoller Umgebung die Sprache heraus. Für Alexander Kollmeyer ist die »akustische Gleichberechtigung« aller Beteiligten – und daher eine einheitliche Mikrofonierung – wichtig. Den natürlichen Klang mit leichten Nebengeräuschen will er erhalten.

Gegen einen üblichen Radiosound spreche auch die naturgemäß fehlende »Mikrofondisziplin« der Studiogäste. Weil sich die nicht an die Studioarbeit gewöhnten Sprecher viel bewegen, sind radioübliche Nah-Mikrofone eher nicht geeignet.

Die Audiosignale werden extern vorverstärkt und mit 24 Bit Wortbreite 48 kHz Abtastung in eine professionelle DAW zur Aufzeichnung geführt. Mischung und Mastering erfolgen »in the box« mit Plug-Ins. Ausgegeben wird eine wav-Datei, die in das für die jeweilige Podcast-Distributionsplattform erforderliche Format konvertiert wird.

Entspannte Atmosphäre: Wie im Wohnzimmer …

Im Studio wurde eine entspannende Wohnzimmer-Atmosphäre geschaffen.

»Die Gäste sollen sich wohlfühlen, denn schließlich handelt es sich ja nicht um Tonstudioprofis, sondern um Menschen, die eher selten mit Recordings zu tun haben und daher im Einzelfall auch schon einmal ein wenig nervös sein können«, erklärt Rosenstock. Aus tontechnischer Perspektive begünstigen Trennwände, Polstermöbel und Teppichboden eine eher trockene Raumakustik, die die Sprachverständlichkeit unterstreicht.

Die Podcast-Gäste können auf Wunsch geschlossene Sennheiser HD 280 PRO Kopfhörer benutzen.

Von »True Crime Hannover« liegen bisher sechs Staffeln mit je sechs Folgen vor. Gezählt wurden über 900.000 Downloads bzw. Streams. Das Format wurde Ende 2023 mit dem Niedersächsischen Medienpreis ausgezeichnet und hat Top-Platzierungen in den Genre-Charts bei Apple und Spotify.