Universität Mozarteum Salzburg setzt auf 4K-Broadcast-Technologie

Die Universität Mozarteum Salzburg erweitert ihre medientechnische Infrastruktur mit einem hochmodernen mobilen TV-Studio.

Das System wird künftig für die Aufzeichnung und Live-Produktion von Konzerten, Opern, Theaterstücken, Kongressen, Symposien, Wettbewerben und Vorträgen genutzt. Mit dieser Investition setzt die Universität neue Maßstäbe in der audiovisuellen Produktion und Dokumentation kultureller Veranstaltungen.

Innovative Technik für höchste Produktionsqualität

Das Herzstück des neuen Systems ist ein leistungsfähiger Ross Ultrix Carbonite 2HE Mischer mit TD1C Touchdrive Oberfläche in Kombination mit einer Skaarhoj Rack Fly Uno als Kreuzschienensteuerung.

Das System nutzt das Probel SW-P-08 protocol, das es ermöglicht, die Core-Skaarhoj-Technologie optimal in das Ross System zu integrieren. Zudem kommt das Core-Sony-SSCP-Protokoll zum Einsatz, das eine präzise Steuerung der Kameras via Sony CNA1 ermöglicht. Die Produktion erfolgt in 4K 50p HDR, was höchste Qualität und maximale Flexibilität für verschiedenste Einsatzbereiche gewährleistet.

Hochleistungs-Kameratechnik

Das System umfasst fünf Sony Z750 Kameras mit Canon-Optiken sowie eine Panasonic PTZ-Kamera, die ferngesteuert werden kann. Die Kameras sind über sechs Ereca Cam Racer 4K CCU-Adapter mit der Regie verbunden, wodurch bis zu zwölf 4K-Signale gleichzeitig übertragen werden können. Eine präzise Fernsteuerung erfolgt über eine BluePill von Skaarhoj, mit der nahezu alle Funktionen der Kameras über das Sony Remote-Protokoll bedient werden können.

Flexible Remote-Regie mit bis zu 100 m Reichweite

Die Regie mit den zwei HDR Sony-Vorschaumonitoren kann bei der Universität Mozarteum in einer Entfernung von bis zu 100 m von der Kreuzschiene aufgebaut werden. Möglich machen dies WDM-Wandler von Lynx, die sowohl IP-Daten als auch 12G-SDI-Signale zuverlässig übertragen können.

Von diesem Standort aus kann über eine KVM-Lösung auch das Multikamera-Recording-System von ToolsOnAir (just:in mac mit integriertem live:cut) aus der Ferne bedient werden, was eine flexible und effiziente Steuerung ermöglicht.

Leistungsstarke Netzwerkinfrastruktur

Das gesamte System wird von einem Netzwerk mit sechs Switches und 98 Ports betrieben, um über IP das gesamte System fernzusteuern und eine flexible Steuerung aller Komponenten zu ermöglichen.

Insgesamt sind über 60 IP-fähige Geräte in das Netzwerk integriert, darunter Kameras, Regiesysteme und Intercoms. Nahezu alle Einstellungen können über nur einen einzigen Netzwerkport vorgenommen werden, was eine effiziente Verwaltung und schnelle Anpassungen ermöglicht. Die zentrale Netzwerkstruktur reduziert den Verkabelungsaufwand erheblich und verbessert die Steuerungsmöglichkeiten aller Systemkomponenten.

Mehrkamera-Produktion mit LiveCut

Das LiveCut-System von ToolsOnAir ist eine fortschrittliche Lösung für die Mehrkamera-Live-Produktion und Aufzeichnung. Es ermöglicht die simultane Aufzeichnung von bis zu acht 4K 50p HDR-Signalen mit automatischer Synchronisation auf Basis eines gemeinsamen Timecodes. Bei Systemen mit ARM-Prozessoren kann die Anzahl der aufgezeichneten UHD-Feeds noch deutlich erhöht werden.

LiveCut generiert automatisch schnittfertige XML-Dateien, die direkt in Adobe Premiere Pro oder andere professionelle Schnittprogramme importiert werden können. Dadurch entfällt die manuelle Sortierung und Synchronisation von Clips, was den Postproduktionsprozess erheblich beschleunigt.

Die Aufzeichnung erfolgt direkt auf einer Avid Nexis Speicherlösung mit 190 TB, wodurch der Schnitt bereits während der laufenden Produktion beginnen kann. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration von Aufzeichnung und Postproduktion, wodurch Produktionszeiten erheblich verkürzt werden.

Streaming in Echtzeit

Für das Livestreaming steht ein vMix-System mit NVidia 4080 GPU und Blackmagic Capture-Karten zur Verfügung, das Streams mit bis zu 2160p 50fps ermöglicht. Diese Lösung garantiert hochqualitatives Live-Streaming für verschiedene Plattformen und sorgt für eine erstklassige Zuschauererfahrung.

Planung und Umsetzung

Die Entwicklung und Implementierung des mobilen TV-Studios erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen der Universität Mozarteum Salzburg und führenden Broadcast-Spezialisten. Ziel war es, ein flexibles und zukunftssicheres System zu schaffen, das höchste Anforderungen an Qualität, Mobilität und Produktionssicherheit erfüllt.

Die Planung des gesamten Systems wurde von Christoph Feiel geleitet, der ein Konzept entwickelte, das modernste Broadcast-Technologien effizient integriert. Die Gesamtleitung des Projekts hatte Peter Schmidt inne.

Der technische Aufbau und die Umsetzung wurden durch die AV-Professional GmbH aus Wien realisiert. Besonderer Wert wurde auf eine optimale Vernetzung aller Komponenten, eine nahtlose IP-Steuerung sowie eine modulare und skalierbare Architektur gelegt, die den vielfältigen Anforderungen der Universität gerecht wird.

Mit der erfolgreichen Umsetzung dieses Projekts setzt die Universität Mozarteum Salzburg neue Maßstäbe in der audiovisuellen Produktion für kulturelle und wissenschaftliche Veranstaltungen. Das innovative System ermöglicht es, hochwertige multimediale Inhalte mit maximaler Effizienz und Flexibilität zu erstellen und zu verbreiten.