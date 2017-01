TVN: UHD-Fußballübertragung mit Ü2

TVN Mobile Production war in Deutschland im Fußballbereich als Pionier für UHD-Übertragungen aktiv. In der laufenden Bundesligasaison wird nun an jedem Spieltag mindestens eine Partie in UHD produziert.

TVN Mobile Production realisierte im vergangenen Jahr die Bundesliga-Fußballbegegnungen Borussia Dortmund – Hertha BSC Berlin in UHD und war kurz darauf mit der Begegnung Bayer 04 Leverkusen – Tottenham Hotspur F.C. erneut als UHD-Pionier tätig. Ab Mitte Oktober 2016 folgte dann im fast wöchentlichen Rhythmus eine weitere UHD-Fußballübertragung eines Champions-League- oder Bundesliga-Spiels. Daraus ist so etwas wie ein Regelbetrieb gewachsen: Mittlerweile ist das UHD-Equipment von TVN regelmäßig im Einsatz: In der laufenden Bundesligasaison wird an jedem Spieltag mindestens eine Partie in UHD produziert.

»Die TV-Branche im deutschsprachigen Raum steht am Anfang dieser Entwicklung, aber UHD ist die Zukunft der zeitgemäßen Live-Produktion«, so TVN Mobile Production Geschäftsführer Markus Osthaus. »Deshalb haben wir den Übertragungswagen TVN-Ü2 komplett für UHD-Produktionen ausgerüstet.«

Die Technik des TVN-Ü2 war seit dem HD-Umbau im Jahr 2011 schon auf UHD vorbereitet, nun ist mit einem neuen Sony-Mischer ein vereinfachter UHD-Workflow gewährleistet, der bei der UHD-Fußballübertragung zum Einstz kommt. Der XVS-8000 verfügt über 160 Video-Eingänge und ermöglicht dank des neuen internen Produktionsformats (2SI) eine vereinfachte Bedienung und eine höhere Sendesicherheit.

Neben der Verarbeitung deutlich größerer Datenmengen besteht die Herausforderung bei UHD-Übertragungen auch in der technischen Gesamtabwicklung: parallel zum UHD-Signal muss weiterhin unabhängig auch das HD-Signal für den Kunden verarbeitet und abgegeben werden.

Die Glasfaseranbindung in allen Bundesliga-Stadien ist eine wichtige Grundvoraussetzung für die einwandfreie parallele Live-Übertragung der UHD- und HD-Signale. Die entsprechend hohen Datenübertragungsraten können aber dank neuester Encoder-Technik auch außerhalb der Glasfaser-Netzabdeckung live via Satellit in UHD abgesetzt werden.

Bisher wird das UHD-Signal der Champions-League- und der Bundesligaspiele von Sky auf deren eigenem, separatem UHD-Kanal ausgestrahlt. Voraussetzungen für den Empfang sind ein UHD-Sky-Satelliten-Receiver und ein UHD-fähiger Fernseher.