MDR Erfurt investiert in Lawo Relay-Systeme

Im Rahmen eines umfassenden Modernisierungsprozesses hat der technische Dienstleister MCS GmbH Thüringen im MDR Landesfunkhaus Thüringen die Radio-Redaktions- und Moderatorenarbeitsplätze mit Relay Systemen von Lawo ausgestattet.

Teil des Projekts war auch die Ergänzung der bestehenden Technik im Zentralen Geräteraum (ZGR).

Um die trimediale Ausrichtung des Senders im Haus umzusetzen und den Redakteuren einfachere Tools zur Verfügung zu stellen und so Workflows zu vereinfachen, entschied sich der Sender für die Relay-Lösung von Lawo. Bei der Umsetzung wurde besonderes Augenmerk auf Ergonomie, Übersichtlichkeit sowie die Reduktion der Technik an den Arbeitsplätzen gelegt – grundlegende Eigenschaften des Relay-Konzepts.

Bei der Integration wurde ein Ravenna-Audionetzwerk implementiert, das die Audiosignale über eine Nova 73 Kreuzschiene im Haus verteilt und auch mit den Cisco Switches im ZGR verbunden ist. Durch den Einsatz mehrerer Ravenna-Karten in der Kreuzschiene ist das gesamte Ravenna-Netzwerk redundant ausgeführt, um optimale Ausfallsicherheit zu gewährleisten.

Für die Moderatoren und Redakteure bieten die Relay-Workstations vielfältige Vorteile und Vereinfachungen. Durch die Vernetzung haben die Redakteure direkten Zugriff auf alle Audio-Signale im Netzwerk. So können die Telefone in den Studios von mehreren Redakteuren gemeinsam genutzt werden. Mit den Relay-Workstations rufen die Redakteure die Telefonhybride über Relay auf und können die betreffenden Telefonsignale direkt auf ihren Arbeitsplatz routen.

Im gesamten Sendegebäude sind mehr als 30 Arbeitsstationen mit Relay-Systemen ausgestattet worden. Die Journalisten können durch das System vielfältige Aufgaben am gleichen Arbeitsplatz erledigen: die Bearbeitung von O-Tönen, die Aufnahme von Internet-Live-Streams, TV- oder Radiosendungen sowie Telefon-Interviews durchführen. Telefonsignale, Mikrofonsignale, Summenbus – alles ist auf einen Blick verfügbar und so gestaltet, dass ein einfaches Arbeiten unterstützt wird. Um den Usern auch an verschiedenen Schnittplätzen einen einheitlichen Zugang zu bieten, eignet sich Relay für die Verwaltung von Sprachaufnahmen und Live-Interviews mit externen Leitungen oder Codecs.

Mit Relay kann der Sender seine Programm-Produktionsabläufe maßgeblich optimieren. Die Journalisten und Nachrichtenredakteure können sich voll auf ihre inhaltliche Arbeit konzentrieren und unabhängiger arbeiten, so Lawo.