Lang AG investiert in fünf neue Funkkamera-Systeme

Drahtlose UHD-Kamera-Systeme von VideoSys erweitern nun den Vermietpark der Lang AG.

Die Lang AG hat sich zur Erweiterung ihres Vermietparks um fünf drahtlose UHD-Kameraübertragungssysteme entschieden. Dabei wählte das Unternehmen fünf Einheiten des Herstellers VideoSys. Die Systeme des Typs Epsilon sind flexibel mit Kameras der Hersteller Ikegami, Hitachi, Panasonic, Sony, Arri und Grass Valley einsetzbar. Die Epsilon-Systeme beinhalten den Empfänger, Telemetrie und Glasfaser-Wandler auf SMPTE-Kabel. Epsilon ist so konzipiert, dass auch Techniker mit einfachem Grundwissen eine schnelle Einrichtungszeit und eine sichere Übertragung gewährleisten können. Das ermöglicht die Vermietung auch an unerfahrenere Nutzer, so Lang.

Sven Bauschke, Product Specialist Image Processing & Event IT bei der Lang AG, ist überzeugt von den neuen Kamerasystemen und erklärt: »Wir haben nach einem innovativen und zukunftssicheren Produkt gesucht, welches UHD-fähig ist und eine einfache Handhabung aufweist. Zusätzlich sind wir mit der Kompatibilität mit verschiedenen Kameras so flexibel wie möglich für unsere Kunden.«

Die neue Epsilon-UHD-Basisstation (CCU) wurde speziell entwickelt, um die Installation von Funkkameras zu vereinfachen und die Aufbauzeit zu verkürzen. Sie ähnelt konzeptionell den regulären CCUs der wichtigsten Kamerahersteller. In erster Linie ist sie für den Betrieb mit den Sendern von DBS (Domo Broadcast Systems) konfiguriert. Sie kann mit bis zu zwei Epsi-Heads (Glasfaser-Antennenköpfe) betrieben werden und bietet bis zu vier Kanäle Maximum Ratio Combining (MRC), also additives Diversity mit einer sehr hohen Empfangsleistung.

Nicolai Gajek, Sales Manager bei Studio-Hamburg MCI, dem Vertriebspartner von VideoSys, fügt hinzu: »Das Epsilon System von Videosys ist ein benutzerfreundliches Drahtlos-Kamerasystem. Für einen ‚Ein-Zonen-Betrieb‘ muss lediglich ein SMPTE-Kabel angeschlossen werden, und schon ist es einsatzbereit: Plug-and-Play.«