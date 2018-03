28. Deutscher Kamerapreis: Mehr als 400 Produktionen im Wettbewerb

Insgesamt 425 Film- und Fernsehproduktionen bewerben sich in diesem Jahr um den Deutschen Kamerapreis.

Eine Jury aus Kameraleuten, Editorinnen, Produzenten und Regisseuren entscheidet nun getrennt nach acht Kategorien über die Nominierungen 2018. Neu sind im Jahr 2018 dabei die eigenständigen Kategorien für Dokumentarfilm und Dokumentation.

Unter den zahlreichen Einreichungen in der Kategorie Kinospielfilm bewirbt sich unter anderem der international preisgekrönte Film »Aus dem Nichts« von Fatih Akin. Kamerapreisträger Thomas W. Kiennast beteiligt sich mit dem Film »3 Tage in Quiberon«, der das legendäre Interview von Sternreporter Michael Jürgs mit Romy Schneider behandelt. In das Rennen um eine Nominierung in der Kategorie Fernsehfilm gehen neben den Serien »Babylon Berlin« und »4 Blocks« auch der Berlinale-Tatort »Meta«.

Mit der Einrichtung eigenständiger Kategorien für Dokumentarfilm und Dokumentation reagiert das Kuratorium nach eigenen Angaben auf die Vielfalt der Einreichungen im dokumentarischen Segment, erläutert der WDR.

Die Filmbiografie »Beuys« über das Leben des Künstlers Joseph Beuys von Andres Veiel ist einer von knapp 70 Dokumentarfilmen im Wettbewerb. In der journalistisch geprägten Kategorie Dokumentation ist das Spektrum der Einreichungen ebenfalls groß: von vier Produktionen der Reihe »Story im Ersten«, darunter »Die geheimen Machenschaften der Ölindustrie«, über Reisedokumentationen, wie etwa »Unterwegs in Sibirien« und »Wilde Schweiz«, bis hin zu wissenschaftlichen Dokumentationen wie »Mission Eiszeit«.

Mit dem Nachwuchspreis möchte der Deutsche Kamerapreis auch 2018 die Bildgestaltung durch junge Filmschaffende fördern, die im Studium oder der Ausbildung sind, oder noch am Anfang ihrer Karriere stehen. Gestiftet wird dieser mit 5.000 Euro dotierte Preis von Panasonic.

Gastgeber der Jurywoche 2018 ist das Vereinsmitglied TPC, das die Jurorinnen und Juroren in Zürich empfängt. Die Preisverleihung findet am 7. Juli in den Studios des Westdeutschen Rundfunks statt.

Hintergrund

Der Deutsche Kamerapreis wird von einem Verein verliehen. Mitglieder in diesem Verein sind: Stadt Köln, Bayerischer Rundfunk, Colonia Media Filmproduktions GmbH, Film- und Medienstiftung NRW GmbH, Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM), Norddeutscher Rundfunk (NDR), Südwestrundfunk (SWR), TPC, Westdeutscher Rundfunk Köln (WDR) sowie das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF). Außerdem gibt es Sponsoren, die den Wettbewerb finanziell unterstützen.