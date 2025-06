Neue Technik bei der Fifa Klub-WM

Die Fifa Klub-WM stößt auf geteiltes Echo. Die teilnehmenden Vereine freuen sich über den Geldregen, viele Fans empfinden das Turnier hingegen als seelenloses Kunstprodukt, gepampert von Millionen aus Saudi-Arabien, und promotet von Fifa-Boss Gianni Infantino.

Immerhin gibt es aber aus technischer Sicht ein paar Neuheiten, die die Fifa testen will:

Die Schiedsrichter der Fifa Klub-Weltmeisterschaft 2025 sind mit Körperkameras ausgestattet. DAZN nutzt diese Aufnahmen als Teil der Live-Übertragungen während des Turniers.

Damit wolle man herausfinden, ob die neue Kamera-Perspektive aus der Position des Schiedsrichters das Erlebnis für die Zuschauer am Fernseher und online verbessert. Darüber werde die Fifa die Erkenntnisse aus dem Turnier nutzen, um Richtlinien für den Einsatz solcher Kameras im Fußball zu erstellen.

Referee body camera in action. We can expect to see more of this at @FIFACWC ⚽️

Footage from Botafogo vs. Pachuca in the FIFA Intercontinental Cup 2024™ where body cameras were trialled. #TakeItToTheWorld | #FIFACWC | #FootballUnitesTheWorld pic.twitter.com/A30PiFDDA1

— FIFA Media (@fifamedia) June 6, 2025