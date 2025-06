News: Kurz und knackig – KW 25/2025

The Radio Group (Frankfurt) übernimmt die Marke Antenne NRW (liefert den NRW-Lokalradios Programm und Werbung) von RTL Radio per 1.7. The Radio Group verzichtet in NRW auf Radio Holiday, das zeitgleich durch Rock Antenne ersetzt wird. Antenne Bayern hält in NRW damit vier Programme. Die Zukunft des landesweiten NRW1 (Radio NRW, nun The Radio Group, je 24,5%, u.a.) wird als offen bewertet.