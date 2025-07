Grading der Kultserie Squid Game

Ein Blick auf den kreativen Entstehungsprozess des Gradings von Squid Game mit Kameramann Kim Ji-yong und Coloristin Park Jin Young.

Squid Game, der südkoreanische dystopische Thriller von Schöpfer Hwang Dong-hyuk, eroberte mit seiner hochspannenden Handlung und beeindruckenden Bilderwelt die Welt im Sturm. Im Dezember 2024 erschien die zweite Staffel auf Netflix mit sieben neuen Episoden voller dramatischer Leben-oder-Tod-Situationen, und Ende Juni 2025 ist die dritte Staffel angelaufen. In dieser Story geht es ums Grading der zweiten Staffel.

Die Kunst der Balance zwischen Vertrautheit und Evolution

Baselight Coloristin Park Jin Young von Dexter The Eye , die bereits für Staffel 1 verantwortlich war, entwickelte gemeinsam mit Kameramann Kim Ji-yong eine Farbphilosophie, die das Unmögliche möglich machte: Die leuchtenden, fast surrealen Farben der ersten Staffel zu bewahren, während gleichzeitig eine dunklere und schwerere visuelle Atmosphäre geschaffen wurde, die emotionale Transformation des Hauptdarstellers Gi-huns widerspiegelt.

Park Jin Young über die Bedeutung der zweiten Staffel

Die erste Staffel von Squid Game hatte weltweit einen enormen Einfluss, daher nahm Coloristin Park Jin Young seine Mitwirkung an der zweiten Staffel nicht auf die leichte Schulter.

»Unter den vielen kreativen Elementen war dies eines der seltenen Projekte, bei denen wir uns intensiv mit der Rolle der Farbe auseinandergesetzt haben«, sagt Park Jin Young.

»Da koreanische Inhalte auf dem globalen Markt immer mehr Aufmerksamkeit erhalten, fühlte ich mich als Teil der zweiten Staffel sehr verantwortlich – und gleichzeitig war es eine tolle Chance.«

»Die Herausforderung bestand darin, die ikonische Symbolik und Farbidentität der ersten Staffel beizubehalten und gleichzeitig einen tieferen und schwereren visuellen Ton zu schaffen – was für mich der faszinierendste Teil des Projekts war«, fügt Park Jin Young hinzu.

15 Jahre Kreativität

Kim Ji-yong und Park Jin Young sind seit über 15 Jahren kreative Partner und haben bereits an verschiedenen Projekten zusammengearbeitet, darunter »The Age of Shadows« (2016), »The Fortress« (2017) und »Decision to Leave« (2022).

»Wir haben hier eng zusammengearbeitet, basierend auf gegenseitigem Vertrauen und Verständnis«, sagt Park Jin Young.

»In unseren ersten Gesprächen haben wir uns darauf geeinigt, die lebhaften Farben der ersten Staffel beizubehalten und gleichzeitig einen stimmungsvolleren und kontrastreicheren Ton zu schaffen, um die emotionale Entwicklung der Hauptfigur Gi-hun widerzuspiegeln, da seine innere Wandlung im Mittelpunkt dieser Staffel steht.«

Während der gesamten Dreharbeiten haben die Coloristin und der Kameramann gemeinsam in der Grading-Suite das Filmmaterial gesichtet und anhand der Atmosphäre und des emotionalen Kontexts jeder Szene diskutiert, wie sich das Color Grading entwickeln sollte.

Visuelles Ziel über alle Staffeln hinweg

Die Farben und die visuelle Identität der ersten Staffel waren entscheidende Elemente für den Erfolg der Serie. Für die zweite Staffel bestand die Herausforderung für Park Jin Young und Kim Ji-yong darin, den bestehenden Look beizubehalten und gleichzeitig die Entwicklung der Hauptfigur, der Geschichte und der übrigen Charaktere visuell widerzuspiegeln.

»Da die Serie bereits für ihre lebendigen Farben bekannt ist, die viele Menschen schätzen, sah ich keine Notwendigkeit, einen neuen Look zu kreieren«, sagt Kameramann Kim Ji-yong. »Stattdessen hielt ich es für wichtig, eine stimmungsvollere Ästhetik mit insgesamt stärkeren Kontrasten zu schaffen.

»Es war wichtig, dass Squid Game immer noch als Squid Game erkennbar war und dass wir die bereits etablierte starke visuelle Identität beibehielten, während wir gleichzeitig dieses neue Element in die zweite Staffel einbrachten«, sagt Kim Ji-yong.

Die Farben am Set nutzen

»Während der Tests haben wir darüber diskutiert, wie wir eine organischere Textur auf dem Bildschirm erzielen können«, sagt Kim Ji-yong. »Wir haben uns gegen spezielle Lookup-Tabellen am Set entschieden und stattdessen die Originalfarben des Sets originalgetreu eingefangen.«

»Gi-hun sieht oberflächlich betrachtet genauso aus wie zuvor, aber im Vergleich zur ersten Staffel sind seine Gesichtsausdrücke ernster und düsterer«, erklärt Park Jin Young. »Die Sets und Räume sind ähnlich, aber die Erzählung ist schwerer. Ich war der Meinung, dass diese Veränderung durch einen stärkeren Kontrast und eine kontrollierte Helligkeit zum Ausdruck kommen sollte.

»Um dies zu erreichen, haben wir die Gesamtstimmung vertieft und uns darauf konzentriert, die Farben des Sets, der Kostüme und der Beleuchtung auf raffinierte Weise aufeinander abzustimmen. So konnten die Zuschauer besser in Gi-huns emotionale Reise und den Verlauf der Handlung eintauchen.«

Mit Farben Emotionen darstellen

Die Farbpalette der zweiten Staffel blieb insgesamt konsistent, wurde jedoch bewusst in Ton und Stil angepasst, um bestimmte Szenen oder die Emotionen der Figuren widerzuspiegeln.

»Im Schlafsaal, wo die Charaktere schlafen und abstimmen, haben wir eine klare Unterscheidung zwischen Tag und Nacht geschaffen, indem wir für die Nacht kräftige Bernsteintöne und für den Tag dezente Blautöne verwendet haben«, erklärt Park Jin Young.

»In der Russisch-Roulette-Szene zwischen Gi-hun und dem Rekrutierer haben wir rote Neonbeleuchtung eingesetzt, um die erhöhte Spannung und Emotionen auszudrücken. Diese Farbwechsel haben dazu beigetragen, den emotionalen Zustand jedes Charakters zu betonen und die allgemeine Atmosphäre der Erzählung zu verstärken.«

Kim Ji-yong hat diesen Ansatz auch bei der Kameraführung übernommen.

»Sehr stolz bin ich auf die Nahaufnahme des Rekrutierers während desRussisch-Roulette-Spiels. Das rote Neonlicht von außerhalb des Fensters spiegelt sich in seinem rechten Auge wider und lässt es blutunterlaufen erscheinen, was die Intensität seiner Darstellung verstärkt. Ich glaube, wir haben es geschafft, Gong Yoos Gesicht auf eine Weise zu zeigen, wie man es noch nie zuvor gesehen hat.«

»Das Motelzimmer in der letzten Szene von Folge 1 wurde sehr realistisch gestaltet, wobei die charakteristischen Farben von Squid Game auf subtile Weise und sehr ausdrucksstark integriert wurden«, sagt Kim Ji-yong. »Ich habe die Beleuchtung sorgfältig mit Farben gestaltet, die visuell und narrativ passend sind, damit es nicht überladen wirkt.«

Die Abstimmungsszene

Die Abstimmungsszene unter den Überlebenden des Spiels ist eines der fesselndsten Elemente der zweiten Staffel.

»Um die visuelle Wirkung dieser Szenen zu verstärken, habe ich mich dafür entschieden, die Beleuchtung im Massenschlafsaal, wo die Abstimmung stattfindet, anders zu gestalten als in der vorherigen Staffel«, sagt Kim Ji-yong. »Die Farben des O und X auf dem Boden wurden erweitert, um die gesamte Abstimmungsszene zu beleuchten, sodass ihre sich überlappenden Farben sowohl Symbolik als auch visuelle Tiefe verleihen.

»Um diese Idee umzusetzen, habe ich die Farben der vorab ausgewählten S60-Leuchten an der Decke in Rot und Blau geändert, sodass sie in der Mitte miteinander verschmelzen, während die deutlichen Rot- und Blautöne an den Seiten erhalten bleiben.

»Dieses Konzept wurde später in der Postproduktion mit dem Fachwissen von Park Jin Young verfeinert und verbessert«, fügt Kim Ji-yong hinzu.

Emotionen mit Baselight verstärken

Park Jin Young nutzte viele Tools in Baselight, um die emotionale Farbreise der zweiten Staffel zu unterstützen.

»Baselight bietet leistungsstarke Grading-Funktionen und einen flexiblen Workflow, mit denen wir den Ton jeder Szene präzise an den emotionalen Kontext anpassen konnten«, sagt Park Jin Young. »Ich habe häufig eine Reihe von Grading-Tools wie Video Grade, Curve Grade und Film Grade verwendet, um das Grading zu unterstützen.«

»Wir haben uns auch darauf konzentriert, den Unterschied zwischen hellen Lichtern und tiefen Schatten in HDR zu verringern, um einen weicheren Kontrast zu erzielen. Damit das Bild nicht zu digital wirkt, haben wir mit Baselight die Schärfe des Bildes reduziert oder bei Bedarf Körnung hinzugefügt.«

Kinoqualität

»Wir konnten das volle Potenzial des Bildes ausschöpfen, mussten aber gleichzeitig die einzigartige Atmosphäre und Farbidentität der Sets und der Art Direction bewahren«, erklärt Park Jin Young. »Diese Balance war eine große Herausforderung.«

»Die groß angelegten Spielarenen erforderten präzise Farbanpassungen, um räumliche Tiefe und visuelle Vielfalt zu vermitteln. Mein persönliches Ziel war es, eine noch höhere filmische Qualität zu erreichen, obwohl die Sets, Kostüme und die Gesamtstruktur gegenüber der ersten Staffel unverändert geblieben sind.«

»Ich sehe das als grundlegende Aufgabe eines jeden Coloristen oder Coloristin«, fügt Park Jin Young hinzu. »Die Unterschiede mögen subtil sein – vielleicht erkennt nur ich sie –, aber für mich hat das die Arbeit noch bedeutungsvoller und lohnender gemacht.«

Highlights

Einer der Aspekte, die Park Jin Young an diesem Projekt am meisten gefallen haben, war die Bewahrung der einzigartigen Farben und der Atmosphäre des Sets bei gleichzeitiger Verbesserung des Realismus und der räumlichen Textur jedes Drehorts.

»Die größeren Spielarenen in der zweiten Staffel boten einen größeren visuellen Spielraum, und ich bin stolz darauf, wie wir sie zum Leben erweckt haben«, sagt Park Jin Young. »Jedes Kapitel der Geschichte hat seine eigene visuelle Identität, und ich finde, dass die vielfältigen Farbbehandlungen dazu beigetragen haben, diese Segmente auf eine Weise zu verpacken, die sowohl zusammenhängend als auch emotional ansprechend ist.«