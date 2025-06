AirPods – künftig mit professionellen Audiofunktionen

Apple gab eine Vorschau, wie sich AirPods künftig für Audioaufnahmen in Studioqualität und als Kamera­-Fernbedienung einsetzen lassen sollen.

Apple gab eine Vorschau auf die Features Audioaufnahmen in Studioqualität und Kamera-Fernbedienung. Updates für die Audioaufnahme ermöglichen es demnach, unterwegs Stimmen in Studioqualität aufzunehmen und Videoaufnahmen remote zu starten oder zu stoppen, indem man einfach auf das untere Ende der AirPods drückt. Aufbauend auf den Vorteilen der Stimmisolation können AirPods-Nutzer_innen außerdem noch klarere Anrufe mit einer verbesserten Stimmqualität erleben.

Die neuen Funktionen sollen für die AirPods 4, AirPods 4 mit Aktiver Geräusch­unter­drückung (ANC) und AirPods Pro 2 verfügbar werden.

Das Erstellen von Inhalten wird mit Audioaufnahmen in Studioqualität noch besser, betont Apple. Interviewer_innen, Podcaster_innen oder Sänger_innen können demnach ihre Inhalte mit einer besseren Soundqualität aufnehmen und Aufnahmen sogar unterwegs oder mit Stimmisolierung in lauten Umgebungen machen. Der H2 Chip, Beamforming-Mikrofone und Computational Audio machen die Stimmtextur natürlicher und den Klang bei iPhone-Anrufen, FaceTime und CallKit-fähigen Apps klarer. Audioaufnahmen in Studioqualität und verbesserte Anrufqualität funktionieren auf dem iPhone, dem iPad und dem Mac und werden darüber hinaus auch von der Kamera-App, Sprachmemos, der Diktierfunktion in Nachrichten, Apps für Videokonferenzen wie Webex und kompatiblen Kamera-Apps anderer Anbieter unterstützt.

Mit der Kamera-Fernbedienung ist es jetzt noch einfacher, Inhalte aus der Distanz zu erfassen. Beim Verwenden der Kamera-App oder kompatibler Kamera-Apps anderer Anbieter auf dem iPhone oder iPad können Content Creator_innen das untere Ende der AirPods gedrückt halten, um ein Foto zu machen oder eine Videoaufnahme zu starten. Ein erneutes Gedrückthalten stoppt die Aufnahme.

Alle diese Features stehen ab sofort über das Apple Developer Program unter developer.apple.com zum Testen zur Verfügung. Eine öffentliche Betaversion soll ab Juli 2025 über das Apple Beta Software-Programm verfügbar sein. Neue Features für die AirPods 4, AirPods 4 mit ANC und AirPods Pro 2 kommen diesen Herbst als kostenloses Firmwareupdate mit iOS 26, iPadOS 26 und macOS Tahoe 26.