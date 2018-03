Neues Audio-Setup für den NDR in Hannover

Qvest Media erneuerte die Hörspiel- und Feature-Produktion des Norddeutschen Rundfunks (NDR) in Hannover mit einer Avid-Konsole, DAD-Equipment und einer Magix Sequoia Workstation.

Ein nahtlos integrierter Workflow für die Produktion war das Ziel bei der Modernisierung einer Produktionsregie im Landesfunkhaus Niedersachsen. Hierfür installierte Qvest Media eine Avid-S6-Konsole und DAD AX32 (MTRX) in Kombination mit der Magix Sequoia DAW.

In einer mehrmonatigen Realisierungsphase koordinierte Qvest Media als Systemintegrator die Projektdurchführung und verantwortete die Implementierung von Hard- und Software der beteiligten Hersteller Avid, DAD und Magix. Besonderes Augenmerk lagen dabei auf einer zukunftsfähigen und auf die Produktionsbedürfnisse des NDR zugeschnittenen Installation. So erfolgt die Kommunikation zwischen den verschiedenen Systemen nun überwiegend via IP. Dafür plante Qvest Media die Integration so, dass sich die eingesetzten Protokolle, wie Dante und EuCon, nahtlos in das NDR-Netzwerk einfügen.

Schon in der ursprünglichen Tonregie arbeitete der NDR »in the box«, hatte dabei jedoch nur bedingt externen, physikalischen Zugriff per Mackie HUI auf die Mischungen. »Durch die enge Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten lässt sich unsere bewährte Sequoia-Workstation nun fast vollumfänglich hardware-gestützt bedienen. Die AX 32 Interfaces stellen die notwendige Audio-Performance zur Verfügung und fügen sich optimal in das Gesamtkonzept ein,« sagt Ingo Schwarze, Teamleiter Musikproduktion beim NDR. Für das Projekt wurden in Sequoia außerdem zahlreiche Features hinzugefügt, wie etwa Funktionen für Jog, Shuttle, Zoom und Trim des S6 Automation Modules. Dank der Entwicklung eines zugeschnittenen Sequoia-App-Sets lassen sich vorhandene EuCon Features komfortabel einbinden.

Die für den NDR realisierte Integration zwischen Sequoia und der Avid-S6-Konsole ist in dieser Form bislang einzigartig, so Qvest Media. Es lässt sich damit erstmals ein Hardware-Controller wie die S6 mit der Sequoia DAW vielschichtig und tiefgreifend steuern. Dies gibt erfahrenen Toningenieuren ein leistungsfähiges Werkzeug an die Hand, ohne auf gewohnte Bedienoberflächen und gelernte Workflows verzichten zu müssen.

Für die Steuerung der KDO- und Abhörmatrix integrierte Qvest Media zusätzlich zu der Avid-S6-Konsole einen von DAD entwickelten Monitor-Controller. Mit dem Pro Mon Controller lassen sich von allen Arbeitsplätzen in der Regie und den zwei Studios die Abhör-Monitore, Cue-Mix und Talkback mit den über PoE angebundenen Einheiten steuern. Alle Audiosignale werden mit dem AX32 Wandler- und einem digitalen Matrix-System von DAD geroutet. Die Audiokreuzschiene verfügt über eine digitale Matrix mit einem 256 x 32 Summierer, in der die 528 In- und 520 Outputs der zwei AX32 Wandler mit der DADman Control Software geroutet werden.

Der NDR nutzt das neue Audio-Setup für Produktionen der Bereiche Radiokunst und Kulturelles Wort, insbesondere der Reihen »Kulturforum«, »Am Morgen vorgelesen« und »Am Abend vorgelesen«.