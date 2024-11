Beeindruckendes LED Setup für Music Bank

K-Pop-Festival in Antwerpen mit LED-Displays von Innlights Displaysolutions.

Erneut realisierte Innlights Displaysolutions im Auftrag von Twisted Talent aus Dortmund die LED-Bildtechnik für die »Music Bank World Tour«, die am 20. April 2024 in Antwerpen Station machte. »Bereits im letzten Jahr beauftragten wir Innlights zur Umsetzung eines riesigen LED-Setups für Music Bank in Paris. Die Zusammenarbeit war hervorragend und für uns war sofort klar, dass wir Innlights Displaysolutions auch diesmal wieder engagieren«, erklärt Jörg Musielag, Geschäftsführer von Twisted Talent aus Dortmund.

Daher lieferte und installierte der Spezialist aus Wuppertal rund 500 Quadratmeter LED Display-Technik für das Event in Antwerpen, u. a. mit einer 10 x 10 m großen teiltransparenten Bildfläche InnScreen T3 im Center der Bühne, flankiert von großen seitlich angeordneten LED Walls (2 Wände je 6 x 10 m) und weiteren LED-Bildstreifen. Zwei LED-Halbkreise über der Bühne, jeweils über 25 m gebogen, ergänzten das Setup zu einem eindrucksvollen Bühnenbild.

Zur Optimierung der Aufbauabläufe war Innlights auch für die Traversen zur LED Wall-Aufhängung beauftragt. Das Rigging dazu führte Thöne & Partner als unterstützender technischer Dienstleister aus, mit dem Innlights bereits seit vielen Jahren kooperiert. Neben der LED Display-Technik lieferte Innlights mit InnVision SCXR Pro seine leistungsstarken Videocontroller zur Steuerung der LED Walls. Zuspielung, Signal Management und die Signalwege zwischen FOH und Backstage realisierte Innlights mit dem Event Controller Barco E2 und über Signalanbindung via MTP-Glasfaser und installierte mit seinem Team die gesamte Technik an einem Tag. Jörg Musielag von Twisted Talent ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden: »Erneut war die Bildqualität herausragend und sorgte für eine tolle LED-Bühnenkulisse für das K-Pop-Festival. Wir danken Innlights und seinem gesamten Team für die zuverlässige und einwandfreie Umsetzung.«