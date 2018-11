Maus frisst Fuchs

Die EU-Kommission hat am 6. November 2018 den Milliarden-Deal um die Übernahme der 21st Century Fox durch den Disney-Konzern mit Einschränkungen durchgewinkt. In Deutschland wird künftig neben einigen TV-Beteiligungen auch das Bezahlfernsehen Sky unter dem Dach von Disney antreten.

Disney wurde von der EU beauflagt, sich von seinen europäischen Doku-Sendern History, H2, Crime & Investigation sowie Blaze und Lifetime zu trennen. Diese werden derzeit von A+E Television Networks, einem Gemeinschaftsunternehmen von Disney und Hearst kontrolliert. Keine Auflagen gab es beim zentralen Geschäft beider Hollywood-Traditionsstudios: Der fusionierte Mausfuchs wäre durch andere Studios wie Universal, Warner oder Sony immer noch »einem erheblichen Wettbewerb ausgesetzt«. Daher sieht die Kommission keine Notwendigkeit von Eingriffen in Produktion und Vertrieb von Filmen. Damit wächst Disney weiter über seinen ursprünglichen Ruhm als 2D-Trickfilmkonzern hinaus. Nun sind nach dem »Star Wars«-Label, dem Trickstudio Pixar und den Marvel-Rechten auch Kinomarken wie »X-Men«, »Titanic« und »Avatar« oder den Animations-Dauerbrenner »Die Simpsons« in einer Hand.

Disney hatte sich mit Rupert Murdoch ursprünglich Ende 2016 geeignet, einen Großteil seiner Film- und TV-Geschäfte in Gestalt des Fox-Konzerns zu übernehmen. Dann mischte sich der US-Kabelriese Comcast ein. Im Ergebnis der nachfolgenden Bieterschlacht gab Comcast klein bei und Disney erhöhte sein Gebot auf 71,3 Mrd. US-Dollars (umgerechnet rund 62,6 Mrd. Euro).

(Presseinformation der EU-Kommission vom 6.11.2018).

Disney betreibt in Deutschland den Disney Channel und die Pay-Kanäle Disney Junior, DisneyXD und Disney Cinemagic Der Konzern ist an den TV-Sendern RTL II, Super RTL, TOGGO plus, History und A&E beteiligt.

Der Fox-Konzern betreibt in Deutschland neben dem Bezahlfernsehen Sky die Pay-Programme von National Geographic und den Fox Channel.