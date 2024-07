Partnerschaft: Grass Valley und Diversified

Grass Valley und Diversified unterzeichnen einen Vertrag über eine strategische Partnerschaft in Höhe von mehreren Millionen Dollar.

Grass Valley gab heute eine neue strategische Partnerschaftsvereinbarung in Höhe von mehreren Millionen Dollar mit Diversified, einem globalen Anbieter von Technologielösungen, bekannt. Diese Partnerschaft unterstreicht die gemeinsame Vision, die Zukunft der Medientechnologie anzuführen und sicherzustellen, dass die Kunden mit den fortschrittlichsten Tools und dem besten Support ausgestattet sind, um in einem zunehmend dynamischen und wettbewerbsorientierten Umfeld erfolgreich zu sein.







Grass Valley will das umfangreiche Integrations- und Dienstleistungs-Know-how von Diversified nutzen, um sein Angebot zu erweitern und umfassende Lösungen für Broadcaster, Content Creators und Medienunternehmen zu liefern.

Die wichtigsten Highlights der Partnerschaft:

Verbesserte Produktintegration und Bereitstellung von Lösungen : Die branchenführende Technologie von Grass Valley, einschließlich traditioneller Hardware-/Software-Anwendungen zur Erstellung von Medien-Workflows, die vor Ort, in der Cloud oder in hybriden Umgebungen ausgeführt werden, wird nahtlos in die robusten Lösungen und Dienstleistungen von Diversified integriert, um den Kunden hochmoderne End-to-End-Lösungen für die Erstellung, Verwaltung und Verteilung von Inhalten zu bieten.

: Die branchenführende Technologie von Grass Valley, einschließlich traditioneller Hardware-/Software-Anwendungen zur Erstellung von Medien-Workflows, die vor Ort, in der Cloud oder in hybriden Umgebungen ausgeführt werden, wird nahtlos in die robusten Lösungen und Dienstleistungen von Diversified integriert, um den Kunden hochmoderne End-to-End-Lösungen für die Erstellung, Verwaltung und Verteilung von Inhalten zu bieten. Erhöhte globale Reichweite : Durch die Bündelung ihrer Kräfte werden Grass Valley und Diversified ihre globale Präsenz ausbauen und Kunden auf der ganzen Welt Zugang zu fortschrittlichen Medientechnologien und fachkundigem Support bieten.

: Durch die Bündelung ihrer Kräfte werden Grass Valley und Diversified ihre globale Präsenz ausbauen und Kunden auf der ganzen Welt Zugang zu fortschrittlichen Medientechnologien und fachkundigem Support bieten. Innovative Joint Ventures : Die Partnerschaft soll die gemeinsame Innovation fördern und es den Unternehmen ermöglichen, gemeinsam neue Technologien und Dienstleistungen zu entwickeln, die auf neue Trends und Herausforderungen in der Medien- und Unterhaltungsindustrie eingehen.

Umfassende Kundenbetreuung : Die Kunden sollen von verbesserten Support- und Servicekapazitäten profitieren, wobei die umfangreichen Außendienstleistungen von Diversified das technische Fachwissen von Grass Valley ergänzen und eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit der eingesetzten Lösungen gewährleisten.

: Die Kunden sollen von verbesserten Support- und Servicekapazitäten profitieren, wobei die umfangreichen Außendienstleistungen von Diversified das technische Fachwissen von Grass Valley ergänzen und eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit der eingesetzten Lösungen gewährleisten. Schulungs- und Entwicklungsprogramme: Im Rahmen der Zusammenarbeit werden die Unternehmen auch umfassende Schulungsprogramme entwickeln, um Medienfachleute mit dem Wissen und den Fähigkeiten auszustatten, die erforderlich sind, um das Potenzial der von Grass Valley und Diversified angebotenen integrierten Lösungen zu maximieren.

Tim Banks, Chief Revenue Officer bei Grass Valley, äußerte sich begeistert über die Partnerschaft: »Diese Vereinbarung mit Diversified verdeutlicht das Engagement von Grass Valley, die Kundenbedürfnisse über unsere vertrauenswürdigen Integrations- und Wiederverkaufspartner zu unterstützen. Durch die Kombination unserer branchenführenden Lösungen mit dem Integrations-Know-how von Diversified sind wir in der Lage, unseren Kunden einen unvergleichlichen Mehrwert und Innovationen zu bieten.«

Steve Stubelt, Senior Vice President of Sales, Media and Entertainment bei Diversified, fügte hinzu: »Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Grass Valley, einem führenden Anbieter von Live-Lösungen. Gemeinsam werden wir unsere Reichweite erweitern und unsere Fähigkeit verbessern, innovative, integrierte Lösungen zu liefern, die den komplexen Anforderungen unserer Kunden in der Medien- und Unterhaltungsindustrie gerecht werden.«