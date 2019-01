Die ARD komplettiert ihr Angebot in HD. Seit dem 7. Januar sind die letzten bisher nur in SD ausgespielten Programm via Astra-Satelliten parallel in HD verfügbar. Das Signal steht Kabelanbietern zur Einspeisung in ihre Netze zur Verfügung. Währenddessen ist der Ausstieg aus SD bei ARD und ZDF in Vorbereitung.