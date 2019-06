EBU Academy: Sicherheitstraining für Krisenregionen

EBU Academy bietet Sicherheitstraining für TV-Teams an.

Ernstes Thema, idyllischer Ort: Die EBU Academy bietet ein »Hostile Environment Safety Training« (HEST) an. Journalisten, Kameraleute und Techniker können dabei trainieren, wie man sich im Umfeld von Terrorismus, Bürgerkriegs-, Kriegs- oder anderen Krisensituationen verhalten kann. Schulungsort ist das idyllische Schloss Hexenagger, das zwischen München, Nürnberg und Regensburg liegt.

Die EBU, die unter anderem für die Eurovision zuständig ist, stellt eine Allianz von öffentlich-rechtlichen Medien. Sie vertritt 117 Organisationen in 56 Ländern und soll nach ihrem Eigenverständnis unter anderem auch ein »Zentrum für Lernen und Teilen« darstellen. Dafür wurde auch die »EBU Academy« gegründet. Neben technischen Themen und Managementschulungen bietet die EBU Academy auch solche Kurse wie das genannte HEST-Training an.

Das Training umfasst fünf Tage und kostet rund 4.000 Euro. Dabei sind Shuttle-Service zum Flughafen München, Unterkunft, Verpflegung und alle Kursunterlagen eingeschlossen. Der Kurs wird auf Englisch gehalten. Der Kurs wurde 2019 schon zwei mal durchgeführt, der nächste Termin ist der 16. bis 20. September 2019.

Als Teilnehmer sind Journalisten, Kameraleute und technische Mitarbeiter angesprochen, die als Teil von TV-Teams in Krisensituationen arbeiten, aber auch andere Rundfunkmitarbeiter, die in Krisenregionen arbeiten. Es geht darum, potenzielle Gefahren bei der Berichterstattung in unsicheren und unvorhersehbaren Situationen zu begegnen. Die Teilnehmer sollen im Kurs Werkzeuge und Kenntnisse erwerben, die sie in die Lage versetzen, Gefährdungen einzuschätzen und darauf zu reagieren, wenn sie mit Kriegsgebieten, Bürgerkriegssituationen, Aufständen, humanitären Krisen, Terroranschlägen und Naturkatastrophen konfrontiert sind. HEST soll Fragen zur Sicherheit, aber auch zu Themen wie Trauma und Stress behandeln.

Trainingsinhalte:

Situationsbewusstsein und persönliche Sicherheit

Planung einer Story

Logistik- und Sicherheitsplanung

Grundkurs Lebenserhaltung

Entführungen vermeiden, Entführung überleben

Stressmanagement Zusammenarbeit mit dem Militär

Praktisches Training: Verhalten bei Unruhen und in Risikogebieten in Städten

Praktisches Training: Umgang in Konfliktumfeldern

Medizinische Versorgung und erste Hilfe (Schusswunde, starke Blutung, gebrochene Gliedmaßen)

Trainer:

Trainer und aktive Mitarbeiter der britischen Spezialkräfte

Medienprofis, die an vorderster Front gearbeitet haben

Spezialisten für technische und IT-Sicherheit

Medizinische Experten

Weitere Infos

Handbuch der Unesco: https://en.unesco.org/news/terrorism-and-media-handbook-journalists

HEST-Training der EBU: https://www.ebu.ch/trainings/2019/09/hest-hostile-environment-safety-training