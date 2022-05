Filmlight Colour Awards 2022 auch für »unbesungene Talente«

Nach der Premiere im vergangenen Jahr werden die »FilmLight Colour Awards 2022« ausgeschrieben.

Die 2021 erstmals veranstalteten »Colour Awards« haben laut Veranstalter Filmlight voll eingeschlagen. Das ist Grund genug für einen zweiten Jahrgang und die weitere Arbeit an dem Ziel, die Anerkennung für die Coloristen zu schärfen, so FilmLight-CEO Wolfgang Lempp. »Es gab viele hervorragende Einsendungen von Coloristen aus über 45 Ländern, die die außergewöhnliche Beziehung zwischen Coloristen, Kameraleuten und Regisseuren bei einer Vielzahl von Projekten widerspiegeln. Ich freue mich darauf zu sehen, wie das Programm in diesem Jahr an Umfang und Bedeutung zunimmt.«

Im Jahr 2021 wurden die Preise in vier Kategorien vergeben — für das Grading eines Kinofilms, einer Fernsehserie oder episodischen Produktion, eines Werbespots oder Musikvideos und für den innovativsten Einsatz des Filmlight-Produktes Baselight. Als Juroren fungierten die Coloristen Jet Omoshebi, Simon Astbury und Peter Doyle sowie die Kameramänner Bradford Young, Danny Cohen und Anthony Dod Mantle.

Von dort und den Teilnehmern kamen einige Anregungen, die für den zweiten Wettbewerbs-Jahrgang berücksichtigt wurden. So werden Werbespots und Musikvideos in eigenständigen Kategorien ausgeschrieben. Der neue Spotlight Award soll »die unbesungenen Talente der Branche« ans Licht bringen, die zur kreativen Wirkung eines Low-Budget-Spielfilms oder Fernsehfilms beitragen.

Die Colour Awards 2022 werden von Filmlight in Zusammenarbeit mit dem internationalen »EnergaCamerimage-Filmfestival« und mit der American Society of Cinematographers, der International Federation of Cinematographers, der Colorist Society International und anderen Verbänden organisiert. Der Wettbewerb ist offen für Coloristen, die eine beliebige Grading-Plattform verwenden. Coloristen, Produktionsfirmen und -einrichtungen sind eingeladen, ihre Arbeiten vom 1. Mai bis zum 31. Juli 2022 einzureichen. Wie im Jahr 2021 werden die Einreichungen von renommierten Regisseuren, DoPs und Coloristen unabhängig beurteilt. Die Gewinner der »Colour Awards 2022« werden während des Camerimage vom 12. bis 19. November 2022 bekannt gegeben.

Teilnahmebedingungen und mehr zu den Colour Awards 2022 und Infos zum Camerimage-Festival.

Die Preisträger der Filmlight Color Awards 2021:

Der Preis für den besten Coloristen in einem Kinofilm ging für 2021 an Eric Weidt für »Mank«, und den Preis für das beste Grading in einer Fernsehserie/episodischen Kategorie teilten sich Tony D’Amore für eine Folge von »Fargo« und Damien Vandercruyssen für »Lisey’s Story«.

Für das beste Grading in einem Werbespot oder Musikvideo entschied sich die Jury für die Arbeit von Tim Masick für einen »Dior«-Spot. Der Preis für den innovativsten Einsatz von Baselight schließlich ging an Gilles Granier, Fabien Napoli und Arnaud Caréo von Le Labo in Paris für den Film »Miss«.