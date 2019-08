TV-Sender SIC produziert mit Lawo IP-Technologie

Nach dem technischen Umbau seiner Produktionsbereiche in Lissabon – unter anderem mit Lawo V-Matrix und VSM – verfügt Portugals führender privater Fernsehsender SIC nun über das bisher größte ST2110-Sendezentrum Europas.

Lawo lieferte und installierte 15 V-Matrix Systeme, Lawos software-definierte IP Core Routing, Processing & Multi-Viewing Plattform, mit insgesamt 39 C100-Core-Processing-Blades sowie VM-DMV Multiviewern, VM-UDX Up/Down/Cross-Conversion und weiteren Software-Modulen für die V-Matrix-Plattform. Für das Lawo VSM (Virtual Studio Manager) Broadcast Steuerungssystem entschied sich SIC, um Patch- und Konfigurationsänderungen für sowohl Baseband- als auch IP-Geräte über VSM-Bedienfelder durchführen zu können.

»Wir haben uns in der Branche informiert, welche technische Plattform unsere Anforderungen optimal erfüllt. Dabei haben besonders die Lösungen von Lawo, Sony und Cisco unser Interesse geweckt«, erklärt José Lopes, Director for Operations & Technologies bei SIC.

»Im Setup von SIC stellt Lawo die Rechenleistung, Sony liefert die Bildmischer und Kameras, und Cisco übernimmt die Spine/Leaf-Netzwerkinfrastruktur«, ergänzt Carlos Ladeira, TV Systems & Equipment Integrator bei SIC. Er fügt hinzu: »Der Grund für die Wahl von V-Matrix lag vor allem in der Flexibilität, die sonst niemand bietet.«

VSM, das übergreifende, markenunabhängige Steuerungssystem von Lawo, bietet eine umfassende Steuerung von IP– und SDI-Geräten. »Darüber hinaus machen uns die ST2022-7-konforme Netzwerkredundanz und ein Steuerungssystem wie VSM das Leben definitiv leichter«, bestätigt Miguel Inácio, Koordinator für Infrastrukturmanagement bei SIC.

»Wir können ein Setup, das in einer unserer Regien für eine Produktion zum Einsatz kommt, innerhalb von Sekunden für das nächste Programm komplett umkonfigurieren. Im Mai haben wir über die EU-Wahlen in Portugal berichtet. Zum ersten Mal in unserer Geschichte brauchten wir für Umschaltungen keine Kabel mehr umzustecken. Mit VSM geht alles blitzschnell.«

Ladeira weiter: »Wir betreiben einen 24-Stunden-Nachrichtensender, ausgestattet mit einem eigenen Studio und einer eigenen Regie, der fast rund um die Uhr auf Sendung ist. Bis jetzt hatten wir noch kein einziges Problem, was meiner Meinung nach ein guter Beweis dafür ist, wie stabil alles läuft.«

Seit dem 27. Januar 2019 ist SIC mit dem neuen Setup in Betrieb – und das zwei Monate früher als geplant.