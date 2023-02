Sky New Zealand modernisiert mit Lawo-IP-Technologie

Bei Sky New Zealand ist nun IP-Equipment von Lawo im Einsatz.

Der Systemintegrator und Lawo-Partner Professional Audio & Television (PAT) hat ein Lawo-Audioproduktionspult des Typs mc²56 mit 48 Fadern an Sky New Zealand geliefert und in Betrieb genommen.

Sky sendet auch in Neuseeland via »Sky Box« und »Sky Go« eine breite Palette an Live-Sport, Filmen, Shows, Dokumentationen und aktuellen Nachrichten an Premium-Direktkunden. Auch über die Streaming-Dienste »Sky Sport Now« für Sport oder »Neon« für Filme und Unterhaltung ist der Sender abrufbar. Sky ist auch Eigentümer des frei empfangbaren Senders »Prime«.

Als Sky sich entschloss, sein bestehendes Lawo-Mischpult mc²66 und das TDM-basierte Nova73-System zu ersetzen, wandte sich das Team von Sky an PAT und Lawo. Gemeinsam wurde das Design erarbeitet, das Upgrade durchgeführt und die Inbetriebnahme des neuen IP-Audio-Systems realisiert, dessen Herz ein neues mc²56MkIII-Pult im Zusammenspiel mit zwei voll redundanten, superkompakten 1 HE-Einheiten des Audio-Engines A-UHD-Core von Lawo darstellt.

In die Konsole ist die Audio-Metering-Einheit RTW TM7 integriert, die den Anwendern einen verlässlichen Überblick über ihre Audiosignale gibt. Lawos cloud-native Management-Plattform Home ist für die Verbindung, Verwaltung und Sicherung aller Audio-Aspekte der Live-Produktionsumgebung von Sky verantwortlich. Dafür kommen sechs PowerCore I/O-Gateway-Nodes mit voller Unterstützung für ST2110, AES67, Ravenna und Dante zum Einsatz.

Das Mediennetzwerk wird von einem Meinberg M1000 mit zwei HPS100 High Precision PTP-Modulen getaktet. Dabei unterstützt jede Karte bis zu 2.048 PTP-Clients im Unicast-Modus sowie mehr als 250.000 Delay Requests pro Sekunde im Multicast- bzw. Hybrid-Modus oder mehr als 400.000 NTP-Requests pro Sekunde. In Phase 2 des Projekts werden das bestehende Lawo mc²36 Pult und mehrere Lawo V-Pro8-Videoprozessoren in die neuen IP-Workflows von Sky integriert.

Sky New Zealand’s Justin Loza, Platform Owner Broadcast Core, erklärt: »Sky ist seit Anfang der 2000er-Jahre Kunde von Lawo, und wir haben bisher sehr gute Erfahrungen mit deren Technologie gemacht. Als wir unser erstes AoIP-Projekt in Angriff nahmen, wollten wir mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, das bereits Erfolge nachweisen konnte und ein tiefes Know-how von IP-Technologie besitzt. Außerdem sollte es Erfahrung mit der Implementierung großer Projekte und Lösungen haben und bereit sein, ein verlängerter Arm des Sky-Teams zu werden. Genau das hat PAT auch geliefert. Lawo und PAT haben unsere Anforderungen weit übertroffen, haben enge Beziehungen zu unseren Mitarbeitern aufgebaut, am Design mitgearbeitet und sogar Änderungen in letzter Minute akzeptiert, ohne sich zu beschweren — mit einem Lächeln. Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft mit diesem Erfolgsrezept zu arbeiten.«

Mike Heard, Senior Solutions Architect bei PAT, kommentiert: »Als wir vom Sky-Team gebeten wurden, sie bei ihrer Migration nach IP zu unterstützen und ihr bewährtes Lawo mc²66 AP-Pult zu ersetzen, wussten wir sofort, was wir zu tun hatten. Dieses Projekt ist ein perfektes Beispiel dafür, wie es durch Vertrauen, Kommunikation und Zusammenarbeit möglich ist, ein Projekt erfolgreich, pünktlich, budgetgerecht und mit dem bestmöglichen Ergebnis abzuschließen. Es ist großartig, ein weiteres Lawo mc²-Mischpult mit Lawo A-UHD IP-Audio-Processing-Cores in Neuseeland im Einsatz zu sehen! Ein großes Dankeschön an das gesamte Sky-Team für das Vertrauen in PAT und dafür, dass wir dabei sein durften.«