News: Kurz und knackig – KW 05/2020

Trotz Streichung aus der Beitragskalkulation durch die KEF und des im Januar 2021 auslaufenden Vertrages mit Astra nennen ARD und ZDF keinen Termin zur SD-Abschaltung via Sat. Man sei den »nicht-technik-affinen und finanziell nicht so gut gestellten Haushalten« verpflichtet, so BR-Direktor Helwin Lesch.