News: Kurz und knackig – KW 08/2020

Bertelsmann erwartet »sinnvolle Kooperationen, auch größere Zusammenschlüsse …, um nationale Champions … zu schaffen; wie gegebenenfalls mit RTL und ProSiebenSat.1«. Nationale Unternehmen hätten sonst »keine Chancen gegen die Giganten aus dm Silicon Valley«, so Vorstandschef Rabe in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Der Konzern erhöhte seinen Aktienanteil an der RTL Group auf 75%.