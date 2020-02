Arri Media: Daniel Vogl steigt auf

Daniel Vogl wird Director Operations von Arri Media München. Diese neu geschaffene Position verantwortet das operative Management und die technische Weiterentwicklung.

Geschäftsführer Josef Reidinger hat Daniel Vogl zum Director Operations von Arri Media München ernannt. In dieser neu geschaffenen Position verantwortet Vogl das operative Management und die technische Weiterentwicklung im Bereich Postproduktion. Zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben als Geschäftsbereichsleiter Postproduktion Arri@Bavariafilm und Head of Sound leitet Daniel Vogl nun die Abteilungen DCP, VFX, Imaging, Software Development, Restoration & Preservation sowie IT & Messtechnik und Asset Management.

Mit dieser Maßnahme reagiert Arri Media auf die immer kürzeren technologischen Entwicklungszyklen und will sein One-Stop-Shop-Konzept so weiter ausbauen. Mit einem umfassenden Serviceportfolio und größtmöglicher Skalierbarkeit sieht sich Arri Media in der Lage, die Postproduktion für Spielfilm- und Serienprojekte auf höchstem technischem und kreativem Niveau durchzuführen.

»Unsere Kunden verlangen nach einem agilen, innovativen Postproduktionspartner, der aus einer Hand den gesamten Workflow abdeckt und dabei die benötigten hohen Qualitätsstandards und effizienten Produktionsabläufe garantiert. Ich freue mich sehr, dass sich Daniel Vogl den anstehenden Herausforderungen stellt und die Zukunft unseres Unternehmens noch intensiver als bisher mitgestalten wird«, betont Josef Reidinger, Geschäftsführer von Arri Media. Während sich Daniel Vogl auf das operative Management und die technische Weiterentwicklung der Postproduktionsservices konzentriert, will Josef Reidinger das Unternehmen künftig noch schneller an sich verändernde Marktbedingungen anpassen und sich mit seinem Vertriebsteam noch stärker auf die Nähe zum Kunden fokussieren.

Daniel Vogl blickt auf eine außergewöhnliche Karriere bei Arri Media: Seit seinem Eintritt im Jahr 2003 durchlief er zahlreiche Stationen, vor allem im Bereich Sound. Daniel Vogl trug maßgeblich zu vielen Erfolgen bei. So baute er den Postproduktionsstandort Arri@Bavariafilm in Geiselgasteig bei München auf und führt diesen seit 2016. Als Head of Sound leitet er auch in Zukunft die Sound-Abteilung mit mehrfach preisgekrönten Services.

»Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen und bin mir angesichts des herausfordernden Marktumfelds der Verantwortung bewusst. Ich freue mich auf viele spannende Projekte«, erklärt Daniel Vogl, Director Operations Arri Media München.