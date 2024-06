Jamie Dunn steigt auf

Lawo betraut Jamie Dunn mit zusätzlichen Aufgaben als Vorstand und stellvertretender CEO.

Lawo hat Jamie Dunn mit zusätzlichen Aufgaben als Vorstand und stellvertretender CEO betraut. Dunn, seit 2011 bei Lawo und seit 2019 als Chief Commercial Officer (CCO) tätig, übernimmt künftig neben CEO Philipp Lawo und Claus Gärtner, der im November letzten Jahres als CFO und Vorstand beitrat, die rechtliche Verantwortung für das Unternehmen.

»Mit dem Ausscheiden von Claudia Nowak Ende September ist es uns wichtig, eine starke Vertretung der Kunden- und Marktperspektive mit der Position als Vorstand zu vereinen«, erklärt Claus Gärtner.

Lawos Führungsriege besteht nun aus Jamie Dunn als stellvertretender CEO und Vorstand, Claus Gärtner (CFO und Vorstand), Andreas Hilmer (CMO), Christian Lukic (CSCO), Phil Myers (CTO), Ulrich Schnabl (COO) und Claudia Nowak (CFO und Vorstand), die im September 2024 in den Ruhestand geht und in den Aufsichtsrat des Unternehmens wechselt.

»Es war eine unglaubliche Erfahrung, in den letzten 13 Jahren zum starken Wachstum und zur Transformation von Lawo als Marktführer beizutragen. In dieser Zeit waren wir mit unserer weltweiten Markenpräsenz die treibende Kraft bei der Umstellung der Branche auf IP. Die Stabilität von Lawo ruht auf vielen Säulen, aber talentierte und leidenschaftliche Mitarbeitende sowie eine breite Kundenbasis sind der Schlüssel zu unserem anhaltenden Erfolg. Innovation steht seit jeher im Mittelpunkt unserer Entwicklungsphilosophie, und unsere Medieninfrastrukturlösungen finden auf dem Markt großen Anklang. Dadurch ist Lawo besonders gut aufgestellt, um die Herausforderungen zu meistern, denen sich unsere Kunden im Hinblick auf wirtschaftliche Veränderungen und flexiblere Workflows gegenübersehen. Es ist mir eine Ehre, eine wichtige Führungsrolle zu übernehmen und das Unternehmen im nächsten Kapitel von Lawos Wachstum und Entwicklung zu repräsentieren«, so Dunn.

Als klassisch ausgebildeter Toningenieur und qualifizierter Tonmeister bereiste Jamie im ersten Abschnitt seines Berufsweges die Welt und arbeitete mit berühmten Musikern zusammen. Nach seinem Wechsel auf die Seite der Hersteller übernahm er aufgrund seines technischen Know-hows und seiner Vertriebserfahrung zahlreiche Führungspositionen im weltweiten Vertrieb von Lawo, zunächst in Europa und wenig später auch in den USA.

Claus Gärtner kommentiert: »Jamie ist genau der Richtige, um bei Lawo die zusätzlichen Aufgaben des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden zu übernehmen, da er schon lange im Unternehmen tätig ist, bei unseren Kunden hohes Ansehen genießt und den Markt sehr gut kennt. Es liegen spannende Zeiten vor Lawo.«